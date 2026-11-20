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El Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, Bolivia, rechazó este viernes el cambio de medida cautelar al consultor argentino Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, para que siguiera su proceso por legitimación de ganancias ilícitas en libertad, por lo que deberá continuar recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La autoridad judicial determinó que la defensa del estratega político no logró desvirtuar los riesgos procesales relacionados con la falta de arraigo natural y la posible obstaculización de las investigaciones, debido a que todavía existen diligencias pendientes y la posibilidad de que el acusado influya sobre testigos u otras personas involucradas en el caso.

La resolución fue emitida durante una audiencia presencial, luego de que varias sesiones anteriores fueran suspendidas por problemas de conexión a internet.

El Juez también recordó que los abogados del argentino podrán impugnar la decisión si consideran que vulnera los derechos de su cliente.

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Por su parte, la abogada Margarita Arce anunció que solicitará nuevamente el cese de la detención preventiva de Fernando Cerimedo, una vez que comparezcan dos testigos cuya declaración permanece pendiente dentro del proceso penal.

La litigante estimó que la próxima audiencia podría celebrarse la siguiente semana, también de manera presencial.

En declaraciones a medios bolivianos, la representante legal identificó a las personas que deberán rendir testimonio como Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente de la Aduana Nacional de Bolivia, y Yussef Akly, cuyas comparecencias, según explicó, son necesarias para intentar desvirtuar uno de los riesgos procesales señalados por el juzgador.

"Hemos solicitado inmediatamente que sean convocados, yo creo que para el día lunes ya los convoca el Ministerio Público", señaló Arce al término de la sesión.

Asimismo, explicó que la defensa buscará revertir la medida cautelar una vez que el Ministerio Público reciba las declaraciones pendientes.

"Una vez que estén declarados los dos testigos, solicitamos nosotros nuevamente la cesación", indicó.

Respecto al estado de salud del consultor argentino, aseguró que se encuentra estable y tranquilo, pese a que continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Cerimedo fue trasladado bajo custodia policial desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde compareció esposado ante la autoridad judicial.

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La investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas se suma a otra causa penal que enfrenta el argentino por su presunta participación en el intento de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, quien el 17 de agosto de 2026 sobrevivió a un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra.

El consultor fue detenido al día siguiente, señalado por la Fiscalía como presunto responsable intelectual del atentado.