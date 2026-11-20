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A días del partido de NFL en México entre los Vikings de Minnesota y los San Francisco 49ers, Nick Bosa lanzó un comentario que causó polémica entre los aficionados mexicanos, quienes no reaccionaron de la mejor manera a las palabras del ala defensiva.

San Francisco 49ers visitan México por tercera vez

Por tercera ocasión en su historia, el equipo de la bahía llega a la Ciudad de México para así convertirse en la franquicia que más veces ha visitado la capital del país.

Si algo caracteriza a la afición mexicana es su manera de alentar, lo cual va de la mano con su forma de hacer ruido. Durante una rueda de prensa, Bosa habló sobre este aspecto y dejó en claro que los seguidores tricolores deben de saber cuándo gritar.

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Comentario polémico de Nick Bosa sobre la afición

"Sí, creo que necesitamos hacerles llegar algo de información a los aficionados para que sepan cuándo animar", comentó.

"Porque se pasan todo el tiempo coreando. Así que si pudiéramos enseñarles —sin ánimo de ofender, ni a ellos ni a sus técnicas de animación propias del futbol—, sería genial que animaran cuando estamos en defensa", agregó.

Las palabras del jugador gambusino generaron controversia entre los aficionados en redes sociales. Ahora, la gran duda está en cómo será recibido el defensivo de los 49ers en el Estadio Banorte cuando salga en las pantallas del inmueble.