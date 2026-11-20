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El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a alardear este viernes sobre la conversación que sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario afirmó que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno mexicano para reducir el superávit comercial que existe con su país y reiteró a Sheinbaum sobre el dominio de los cárteles.

"Los cárteles están gobernando México. Se lo dije. No podemos permitir que los cárteles gobiernen México; es nuestro vecino", afirmó en conferencia de prensa.

Durante una exposición de sus actividades durante la cumbre internacional, el republicano aseguró que mantuvo conversaciones positivas con diversos líderes mundiales y destacó su reunión con la Presidenta mexicana.

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"Mi reunión con la Presidenta Sheinbaum de México. Estamos muy cerca de un acuerdo. La relación con México se había salido de control. Tenía un enorme déficit comercial con Estados Unidos y Claudia, esto no podía seguir así, así que estamos trabajando con ella", agregó.

Calificó "como enorme" el superávit comercial que mantiene con México y apuntó que en 2026 alcanzó un récord de 196 mil millones de dólares, lo que para el mandatario resulta inaceptable. "Claudia, no podemos permitir que ustedes tengan un superávit. No vamos a dejar que eso suceda", relató sobre lo que le habría dicho supuestamente a Sheinbaum.

La Presidenta afirmó en la semana, tras la reunión, que las negociaciones comerciales con sus pares estadounidenses están muy avanzadas, y detalló que se han realizado 56 reuniones técnicas.

"Se le informó al Presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados", expresó la mandataria.

Las negociaciones ocurren mientras México busca reducir los aranceles del tratado comercial con EU y Canadá (T-MEC) de la Sección 232, que afectan principalmente al acero, aluminio y sector automotriz.

Sheinbaum ha señalado que su objetivo es disminuir esas tarifas y evitar nuevos gravámenes, mientras el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha manifestado confianza en conseguir reducciones arancelarias antes de que acabe el año.