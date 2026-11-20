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La reciente aparición de Macaulay Culkin en un comercial de McDonald's, donde volvió a dar vida a Kevin McCallister, su popular personaje de "Mi pobre angelito", despertó la curiosidad de los fans sobre un posible regreso del actor a la franquicia.

Disney desarrolla secuela de Mi pobre angelito

Ahora, de acuerdo con información publicada por Variety, Disney desarrolla una secuela de la exitosa película de los años 90. El guion estaría a cargo de la dupla canadiense Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes trabajarían junto con Culkin. Mientras que la producción se realizaría a través de Point Grey, su compañía de cine y televisión.

Sin embargo, antes de comenzar con los preparativos de este proyecto, Rogen y Goldberg deberán terminar una película de comedia y terror para Universal, que también planean dirigir.

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Historia y legado de Mi pobre angelito

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la historia y el posible reparto de la secuela.

¿De qué trata "Mi pobre angelito"?

"Mi pobre angelito" se ha convertido en una película emblemática de la temporada decembrina. La historia sigue a Kevin McCallister, un niño de 9 años que, después de una noche complicada con su familia mientras se preparan para viajar durante las vacaciones de Navidad, desea no volver a verla.

Su deseo parece cumplirse cuando sus padres y hermanos se marchan al aeropuerto y lo olvidan en casa. Así, Kevin queda solo y debe enfrentarse a los ladrones Harry Lyme y Marv Merchants, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, respectivamente.

En el reparto también participaron Catherine O'Hara, John Heard y Robert Blossom.

En "Mi pobre angelito 2", Kevin vuelve a quedarse solo, pero esta vez en Nueva York, donde el icónico hotel The Plaza se convierte en el escenario de su nueva aventura. Durante su estancia se encuentra nuevamente con los ladrones que intentaron entrar a su casa, por lo que deberá ingeniárselas para detenerlos con ayuda de los recursos del hotel.

La segunda entrega recaudó más de 358 millones de dólares en taquilla y consolidó la popularidad de Macaulay Culkin.