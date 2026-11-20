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"Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto nací", una frase que se convirtió en un himno del perreo y que quedó estrechamente ligada a Uzielito Mix, quien después de ocho años sin presentar un nuevo álbum regresa de lleno a la escena musical con "RÁJALOS PAPI".

"Gracias por la espera, no volveré a ausentarme más tiempo. Disfruten la música", compartió el DJ y productor musical en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto, que cuenta con un repertorio de nueve canciones.

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"2K16" es el primer tema de la lista y evoca una dosis de nostalgia desde el primer segundo de reproducción, pues remonta a las tardeadas de la prepa, cuando en el patio de alguna casa toda una generación encontró una forma de diversión y una expresión de identidad. La canción cuenta con la participación de Michael G y Chino El Gorila, quienes en su momento formaron parte de "Se Menea", uno de los éxitos más sonados de aquella época.Entre las colaboraciones más novedosas destacan Ronald El Killa, representante del reggaetón melódico, y Juanka, exponente del maleanteo, quienes suman sus estilos característicos al tema "ME EXTRAÑA :(".El álbum también reúne a exponentes del rap como Alemán y Kaydy Cain, representantes de la jerga mexicana y madrileña, respectivamente, quienes han demostrado saber adaptarse a las bases del género urbano sin perder su selloEn este retorno no podían faltar los actuales representantes del reggaeton mexa. Entre ellos destaca El Bogueto, quien se suma a la colaboración con Ronald El Killa y Juanka y cuya carrera musical ha contado con el respaldo y el impulso de Uzielito Mix.Por su parte, Dani Flow y Bellakath interpretan "NO SÉ NAA"; Yeri Mua se une a Kaydy Cain en "GATITA MANGA", mientras que Cachirula participa con "Perreando Con La Cachi".La portada del disco apuesta por una estética psicodélica y surrealista, con elementos fantásticos y una explosión de colores neón que acompañan a uno de los pioneros del reggaeton mexa contemporáneo. Al centro destaca Uzielito Mix, quien forma parte de este escenario de fantasía.Considerado por muchos como su "creador de perreo favorito", Uzielito Mix cuenta con una trayectoria de poco más de 10 años y 6.2 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. A través de este nuevo proyecto, el artista agradece a sus seguidores el apoyo a su carrera musical.