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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A 20 años del estreno de "Hoy no me puedo levantar" en México, el elenco original prepara una última celebración sobre el escenario, en la que la nostalgia, la música de Mecano y las experiencias que han marcado sus vidas se convertirán en los protagonistas.

Durante el encuentro con los medios, los actores fueron cuestionados sobre si existe la intención de invitar al músico español, Nacho Cano, a alguna de las funciones o si mantienen algún distanciamiento después de su participación en el montaje original. Ante ello, dejaron claro que no existe ningún conflicto.

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"Siempre vamos a estar agradecidos con Nacho Cano. Él es la mitad de los corazones de esta obra. La invitación siempre ha estado. Hemos estado un poco en contacto con él, no ha podido venir y nos encantaría, siempre estará en su casa, bienvenido", expresaron.La reunión no representa el regreso del montaje original, sino un espectáculo documental en vivo que recupera las canciones, los recuerdos y las vivencias de quienes formaron parte de aquella primera generación.A través de materiales audiovisuales, anécdotas y números musicales, los actores comparten qué ha ocurrido con sus vidas desde que interpretaron por primera vez a sus personajes.La propuesta surgió hace un año, cuando Alan Estrada planteó reunir al elenco original en el mismo recinto donde comenzó esta historia en mayo de 2006. Lo que inicialmente estaba pensado como una sola presentación terminó convirtiéndose en una temporada de 15 funciones con localidades agotadas, dejando a numerosos espectadores sin la oportunidad de conseguir boletos.Estrada explicó que uno de los aspectos más especiales del proyecto es regresar al mismo teatro donde comenzó todo, pues representa un reencuentro no solamente con los personajes, sino también con las personas que hace 20 años acudieron a verlos.A diferencia de lo que vivieron cuando eran más jóvenes, los actores reconocieron que ahora suben al escenario desde otra perspectiva, después de haber experimentado triunfos, fracasos, relaciones, cambios familiares y distintas etapas profesionales.La segunda temporada de "Hoy no me puedo levantar, 20 años después" comenzará el próximo 11 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1 y se extenderá hasta el 10 de enero. Posteriormente, el elenco llevará esta celebración a otras ciudades del país.