Maribel Guardia celebra 67 años con emotivo recuerdo de su hijo Julián

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

comenzó la celebración de su cumpleaños número 67 con un momento profundamente emotivo: escuchar nuevamente a su hijo,

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, cantándole "".A través de sus, la actriz y cantante compartió unen el que aparece Julián vestido de negro mientras le dedica la tradicional canción de cumpleaños, una costumbre que, según contó, él mantenía cada año a la medianoche."Así empiezo a celebrar mi cumpleaños dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantabaa las 12 de la noche, y les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar. Feliz cumpleaños a mí. Dios es bueno", escribió la también conductora.La publicación conmovió a miles de, quienes llenaron la sección de comentarios con, apoyo y felicitaciones para la, recordando también el fuerte vínculo que mantenía con su hijo., hijo dey del fallecido cantante, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. El joven fue encontrado sin vida en la casa de su madre, ubicada en la Ciudad de México.De acuerdo con el reporte oficial, el cantante y actor falleció a causa de unal miocardio y. Su muerte tomó por sorpresa al medio artístico y generó una ola de condolencias hacia la familia.Julián siguió los pasos de sus padres dentro de lay también participó en. Además de su carrera artística, constantemente expresaba públicamente el amor y admiración que sentía porLa actriz continúaen fechas especiales, compartiendo fotografías, videos y mensajes dedicados a su memoria; ha dicho que el recuerdo de Julián permanece vivo en su vida cotidiana a pesar de su ausencia física.Maribel no solo sobrelleva elpor la muerte de su hijo, también por el, desde hace un año, de su nieto, de quien recientemente dejó de ser su tutriz, fue sustituida por la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda.