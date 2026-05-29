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Maribel Guardia celebra 67 años con emotivo recuerdo de su hijo Julián

Maribel Guardia también enfrenta el distanciamiento de su nieto José Julián tras perder la tutela.

Por El Universal

Mayo 29, 2026 12:07 p.m.
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Maribel Guardia celebra 67 años con emotivo recuerdo de su hijo Julián
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

      Maribel Guardia
      comenzó la celebración de su cumpleaños número 67 con un momento profundamente emotivo: escuchar nuevamente a su hijo, Julián Figueroa

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      , cantándole "Las mañanitas".
      A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un video en el que aparece Julián vestido de negro mientras le dedica la tradicional canción de cumpleaños, una costumbre que, según contó, él mantenía cada año a la medianoche.
      "Así empiezo a celebrar mi cumpleaños dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantaba las mañanitas a las 12 de la noche, y les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar. Feliz cumpleaños a mí. Dios es bueno", escribió la también conductora.
      La publicación conmovió a miles de seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de cariño, apoyo y felicitaciones para la estrella costarricense-mexicana, recordando también el fuerte vínculo que mantenía con su hijo.
      Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del fallecido cantante Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. El joven fue encontrado sin vida en la casa de su madre, ubicada en la Ciudad de México.
      De acuerdo con el reporte oficial, el cantante y actor falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Su muerte tomó por sorpresa al medio artístico y generó una ola de condolencias hacia la familia.
      Julián siguió los pasos de sus padres dentro de la música regional mexicana y también participó en proyectos de televisión. Además de su carrera artística, constantemente expresaba públicamente el amor y admiración que sentía por Maribel Guardia.
      La actriz continúa recordándolo en fechas especiales, compartiendo fotografías, videos y mensajes dedicados a su memoria; ha dicho que el recuerdo de Julián permanece vivo en su vida cotidiana a pesar de su ausencia física.
      Maribel no solo sobrelleva el duelo por la muerte de su hijo, también por el distanciamiento, desde hace un año, de su nieto José Julián, de quien recientemente dejó de ser su tutriz, fue sustituida por la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda.

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