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Denuncia el PT: hay persecución política en SLP

Reaccionan a órdenes de aprehensión contra activistas y comunicadores

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia el PT: hay persecución política en SLP
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      El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, acusó la existencia de una presunta persecución política y la emisión de órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico en la entidad, en el contexto de la polémica generada por la iniciativa impulsada en el Congreso local por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

      PT denuncia persecución política en San Luis Potosí

      El señalamiento fue realizado por el comisionado político nacional del partido, Gerardo Acosta Zavala, quien situó estos hechos dentro de un escenario de creciente tensión política en el estado.

      El partido sostuvo que las acciones judiciales estarían relacionadas con actores políticos locales y que han generado cuestionamientos sobre el uso de las instituciones de justicia en San Luis Potosí, al considerar que podrían estar siendo utilizadas en un contexto de disputa política.

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      Impacto en la comunidad y defensa ambiental

      En ese marco, advirtió que este tipo de situaciones abre un debate sobre la aplicación de la ley y sus alcances en medio de la controversia legislativa en curso.

      Como ejemplo, mencionó el caso de Roxana Herrera, a quien identificó como fundadora del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, organización que ha participado en la defensa del derecho al agua y a un medio ambiente sano en distintos conflictos socioambientales en la entidad, particularmente en zonas donde se han registrado disputas por el uso del territorio y los recursos naturales.

      En un comunicado, el partido señaló que las personas señaladas están relacionadas con el ejercicio de libertades como la defensa de derechos humanos, la protesta social y la libertad de expresión y expresó preocupación por el impacto que estos hechos podrían tener en el clima político local. Advirtió que este tipo de hechos puede incrementar la tensión política en San Luis Potosí y afectar el entorno democrático.

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