"Amores perros" será una serie de televisión

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El guion de "

", escrito por

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y dirigido originalmente por Alejandro González Iñárritu, se convertirá en una, de la mano de las productorasy LatinWe, compañía vinculada a Sofía Vergara.será eldel proyecto, según publicó la revista Deadline, que precisa quecompró los derechos del guion original, por lo que no se trata de un remake de la película, sino de una nueva adaptación televisiva.", protagonizada por, Emilio Echevarría y Goya Toledo, participó en el año 2000 en ladel, donde ganó el Gran Premio.La cinta fuey alcomo mejor película en lengua no inglesa, además de ganar el BAFTA británico a mejor filme extranjero y convertirse en la gran triunfadora de los, con 12 galardones.