Diego Luna espera sentencia definitiva contra Johnnie Walker tras 14 años

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).-

se encuentra a la espera de que se publique la

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en contra de la compañía, que haceutilizó ilegalmente suy la de Gael García Bernal para una campaña publicitaria.En su momento, tan pronto comenzó a circular el anuncio, el actor de "Rudo y cursi" y "Y tu mamá también" tomópara hacer frente a lo que consideró desde un inicio undeEl mes pasado, lade la Nación (SCJN) determinó que la compañía había incurrido en unde ladel actor y ordenó unaal afectado."Estoy muy agradecido y emocionado, además ilusionado por lo que significadey bueno, ahora les toca a ellos; estamos esperando que se publique la sentencia, que es el paso que sigue más importante y luego hablamos de todos esos", indicó el actor.Con estreno futboleroasistió anoche a lade la cinta "", que protagoniza y en la cual se cuenta la manera en que el país logró ser sede de la Copa del Mundo de 1986, luego de que Colombia declinó en 1983, ganándole a Estados Unidos que ya buscaba el campeonato para su territorio.El actor da vida a, un hombre que se convierte en presidente de la Federación Mexicana de Futbol apoyado por(Daniel Giménez Cacho), dueño de Televisa.En la cinta, que ahora está en salas seleccionadas pero llegará ael próximo jueves, se ve la viveza mexicana, pero también la corrupción y las relaciones oscuras entre el deporte y los medios de comunicación."La película habla de eso, de cómo losse han ido desconectando del evento deportivo; hoy parece ser que el futbol es un mero pretexto para un. Hay otras prioridades que probablemente no tienen que ver con el deporte, con lo que pasa en la cancha durante 90 minutos", considera Luna.El actor destaca que no se trata de un documental, por lo que el filme también plantea unade, director de "" y conocido por trabajos como "Un extraño enemigo" y "Mentiras", señala que un tema histórico como este se presta para la especulación, como lo que probablemente sucedió en laentre las selecciones de México y Alemania, que finalmente ganó la escuadra europea."Es unacon la ficción, pero que tenga coherencia y estructura, verosimilitud, que sea un reflejo de lo que es este país y ser mexicano; de que es divertido, travieso e ingenioso, pero no olvidemos que también somos irresponsables, mentirosos, manipuladores, el de ´las reglas me la pelan´", apunta Ripstein., quien da vida a la pareja del personaje de Luna, así como el exfutbolista, integrante de aquella selección mexicana, asistieron a larealizada en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México.