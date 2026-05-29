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Rinden protesta nuevos titulares de Sedeco y Secult

Nombramientos en Protección Civil y Educación se posponen para la próxima semana.

Por Rubén Pacheco

Mayo 29, 2026 11:02 a.m.
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Mario García Valdez / Foto: Gobierno SLP

Mario García Valdez / Foto: Gobierno SLP

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      Juan Carlos Torres Cedillo y Mario García Valdez, rindieron protesta esta mañana como titulares de las Secretarías de Cultura (Secult) y de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado, respectivamente.

      En ceremonia protocolaria, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, tomó protesta a los funcionarios estatales en las oficinas de Palacio de Gobierno.

      Juan Carlos Torres Cedillo/Foto: Gobierno SLP 

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      Aunque se había anunciado el nombramiento de otros dos funcionarios, informó que se postergó para la próxima semana el anuncio en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      Tanto Torres Cedillo como García Valdez se comprometieron a mantener el ritmo de trabajo impuesto por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no generar observaciones o bajo desempeño en la función pública.

      El secretario de Desarrollo Económico, informó que la cadena Aurrera abrirá un centro comercial en el municipio de Ahualulco, donde se invertirán 80 millones de pesos.

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