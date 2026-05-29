Se prepara CDMX para un récord Guinness con ola mundialista

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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invitó a todas las personas capitalinas a participar en el récord para tener la "ola" más grande del mundo, como parte de las actividades de la Copa FIFA 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 28 de mayo en Palacio Nacional, Brugada destacó distintas acciones para transformar el Mundial:

"Sabemos que las grandes mayorías no van a poder entrar a los estadios. Y hemos estado impulsando desde la Ciudad de México un conjunto de acciones que nos ayudan a transformar ese Mundial", dijo.

Mencionó la rehabilitación de más de 500 canchas de futbol y que se han llevado a cabo "muchas actividades, acciones, torneos, en este gran Mundial que queremos que se viva en todos los territorios".

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Destacó también 18 festivales futboleros con pantallas y actividades culturales para vivir "la emoción" de apoyar a la Selección Mexicana.

En el Salón Tesorería, la mandataria capitalina indicó que estará el día de la inauguración del Mundial junto a la presidenta en el Fan Fest instalado en el Zócalo.

Presumió que, como parte del Mundial, su administración realiza más de 2 mil obras como el Parque Elevado que se sigue construyendo en Tlalpan. "Y también la entrega de 20 estaciones renovadas del Metro", dijo.

"Quiero invitarlos el próximo sábado 6 de junio, se va a llevar a cabo la gran ola mundialista. Vamos a romper el récord Guinness con esta ola que no es cualquier ola emocionante, que de por sí significa juntar a decenas de miles de personas en Paseo de la Reforma.

"Sino también significa que esté la identidad de la Ciudad, que estén los pueblos originarios, que estén los distintos oficios de la Ciudad. Hay una gran convocatoria. Los esperamos, desde las 07:30 empieza el registro y vamos a llevar a cabo una gran ola, unos días antes de la inauguración", comentó Clara Brugada.

Se proyectó un video de personas indígenas que hicieron una canción para este evento deportivo.