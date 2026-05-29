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EU y Canadá emiten recomendaciones de viaje a México

Las agencias consulares recomiendan preparar pasaportes, cartas de consentimiento y evitar productos prohibidos en México.

Por Redacción

Mayo 29, 2026 11:12 a.m.
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EU y Canadá emiten recomendaciones de viaje a México
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      A tan solo unos días de que inicie la Copa FIFA 2026, Estados Unidos y Canadá emitieron a sus ciudadanos una serie de recomendaciones para quienes viajan a nuestro país, entre ellas algunas de seguridad.

      La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y la Oficina de Asuntos Consulares estadounidense alentaron a sus ciudadanos a conocer lo que se necesita para tener una experiencia más fluida.

      Canadá alentó también a los visitantes a preparar los documentos del viaje y señaló que un boleto de la Copa Mundial no es un boleto para ingresar al país, además que no existe una "visa FIFA" especial.

      Recomendó tener listos todos los documentos de viaje como el pasaporte y una carta de consentimiento en caso de viajar con menores de edad que no sean sus hijos.

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      Pidió declarar todo lo que llevan las personas; informarse sobre ciertas carnes, productos lácteos, frutas y verduras que están prohibidos de ingresar; no viajar con armas de fuego; no llevar cannabis ni drogas, entre otras medidas.

      Estados Unidos pidió verificar los pasaportes, comprender las leyes mexicanas porque se puede estar sujeto en cuanto a drogas, armas y municiones.

      Destacó que es ilegal llevar cigarros electrónicos y líquidos para vapear en México.

      También recomendó mantenerse conectado, guardar contactos de emergencia de la embajada o consulado más cercano. Pidió además inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros para recibir información sobre seguridad y protección.

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