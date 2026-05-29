T-MEC: EU pide mejores salarios en México

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Uno de los temas que el gobierno de Estados Unidos (EU) pondría sobre la mesa en las rondas de negociación es el lograr que México se comprometa a que cierto porcentaje de los trabajadores que laboran en exportadoras tenga salarios similares a los que tienen en territorio estadounidense, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El líder empresarial afirmó que las rondas de negociación se dan sobre una postura difícil de los estadounidenses, porque la Casa Blanca no quiere eliminar los aranceles.

"El presidente Trump ha dicho que va a haber aranceles para todos los países del mundo, consideramos que justo en esta revisión se tiene que negociar esos aranceles a cambio de algo, tenemos que tener algún beneficio derivado de tener ese arancel, el principal argumento es que el déficit, que tiene Estados Unidos con México es mucho mejor que tener un déficit con China. Estamos en el diálogo, eso significa posturas rudas", añadió.

Entrevistado al término de la ceremonia del Premio Nacional de Calidad 2026, el empresario dijo que en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay disposiciones en las que se establecen determinados salarios para los trabajadores mexicanos.

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Un acuerdo que "se está cumpliendo, o sea, no es una situación que sea adversa para las empresas, porque tenemos en México trabajo muy especializado con salarios elevados, inclusive arriba de los que se pagan en Estados Unidos".

Pero, actualmente "sí está sobre la mesa de diálogo qué porcentaje de los trabajadores deban tener ese nivel de ingresos".

Sin embargo, consideró que eso "no será problemático para las empresas mexicanas", que ya pagan 16 dólares la hora, sobre todo en el sector automotriz.

Sobre la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC expuso que implica diálogo con autoridades, empresarios y congresistas.

Agregó que en esta ronda se están abordado temas como la competitividad de la industria automotriz, donde las empresas estadounidenses que fabrican en México pagan un arancel mayor al exportar a Estados Unidos que sus competidores de Japón y Corea.

También dijo que Estados Unidos utiliza el mecanismo laboral de respuesta rápida, por lo que propuso que México pueda activar quejas hacia Estados Unidos y que las empresas acusadas tengan información transparente sobre los cargos.

Sobre la negociación dijo que otros temas importantes a discutir incluyen las reglas de origen, buscando comprar más en la región de Norteamérica, y el desarrollo de cadenas de suministro con proveedores locales en México.

También se plantea la necesidad de eliminar aranceles para productos que cumplan las reglas de origen, incluyendo la sección 232 que afecta a la automotriz, acero y aluminio, sin embargo, la Casa Blanca no los quiere eliminar.

Agregó que también se discutirá la disminución del uso de efectivo y la promoción del pago digital para formalizar la economía y bancarizar a más personas y negocios.