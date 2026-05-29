Fotos | Chocan cuatro en puente de Salvador Nava
Elementos de la Policía Vial y peritos de la SSPC municipal abanderaron la zona
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Cuantiosos daños materiales se registraron en una "carambola" de cuatro vehículos en la cima del puente de Salvador Nava a la altura de Tatanacho y con dirección al distribuidor Benito Juárez.
El reporte fue cerca de las 11:00 de la mañana de este viernes donde se vieron involucrados los guiadores de dos camionetas y dos tipo sedán.
Elementos de la Policía Vial y peritos de la SSPC municipal abanderaron la zona y se dieron a la tarea de tomar conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.
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