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MARICHELO SE BORRA TATUAJE, SÍMBOLO de SU AMOR CON D´ALESSIO

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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MARICHELO SE BORRA TATUAJE, SÍMBOLO de SU AMOR CON D´ALESSIO
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      Desarrollado por SACS IA

      PESE A QUE SU SEPARACIÓN DE JORGE D´ALESSIO HA SIDO CIVILIZADA, MARICHELO PUENTE HA TOMADO UNA DECISIÓN; LA DE REMOVERSE LOS TATUAJES QUE, EN EL PASADO, SE HIZO EN COMPAÑÍA DE SU EX ESPOSO PUES, A PESAR DE QUE ELLA SIEMPRE EXPERIMENTÓ UN TEMOR DESMEDIDO POR LAS AGUJAS, EN SU MOMENTO, EL HIJO DE "LA LEONA DORMIDA" LA CONVENCIÓ DE HACERLO. AHORA, LA INFLUENCER EXHORTA A SUS SEGUIDORES A PENSÁRSELA DOS VECES ANTES DE PERPETUAR UNA IMAGEN EN SU PIEL.

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