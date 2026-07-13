MARICHELO SE BORRA TATUAJE, SÍMBOLO de SU AMOR CON D´ALESSIO
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PESE A QUE SU SEPARACIÓN DE JORGE D´ALESSIO HA SIDO CIVILIZADA, MARICHELO PUENTE HA TOMADO UNA DECISIÓN; LA DE REMOVERSE LOS TATUAJES QUE, EN EL PASADO, SE HIZO EN COMPAÑÍA DE SU EX ESPOSO PUES, A PESAR DE QUE ELLA SIEMPRE EXPERIMENTÓ UN TEMOR DESMEDIDO POR LAS AGUJAS, EN SU MOMENTO, EL HIJO DE "LA LEONA DORMIDA" LA CONVENCIÓ DE HACERLO. AHORA, LA INFLUENCER EXHORTA A SUS SEGUIDORES A PENSÁRSELA DOS VECES ANTES DE PERPETUAR UNA IMAGEN EN SU PIEL.
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