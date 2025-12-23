Marvel revela primer avance de Avengers: Doomsday y confirma filtraciones
Marvel Studios publicó el teaser donde reaparece Steve Rogers; la cinta llegará a cines el 18 de diciembre de 2026
Este 23 de diciembre, Marvel Studios lanzó el primer avance de "Avengers: Doomsday", confirmando los videos filtrados en redes sociales.
Por medio de la plataforma X, la productora cinematográfica estadounidense difundió el teaser de la esperada entrega.
En el avance confirman las filtraciones que se dieron en los últimos días, donde se puede observar el regreso de "Steven Rogers", quien se observa llegando a una casa, donde conserva sus artículos como "Capitán América", como el casco y traje.
Asimismo, se le ve cargando un bebé, lo que sugiere que puede ser su hijo.
---¿Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"?
En el avance, se ve puede ver la fecha de estreno de la película del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual está establecida para el 18 de diciembre del 2026.
El Universal
El Universal
