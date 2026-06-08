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MEJOR ESTRENO MUNDIAL

LA PARODIA DE TERROR ENCABEZÓ LA VENTA DE ENTRADAS CON 55 MDD EL FIN DE SEMANA, SEGÚN ESTIMACIONES DEL ESTUDIO DIFUNDIDAS EL DOMINGO, SUPERANDO A "MASTERS OF THE UNIVERSE"

Por AP

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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      NUEVA YORK . -Después de tres semanas de dominio del terror independiente en la taquilla norteamericana, la parodia de terror "Scary Movie" encabezó la venta de entradas con 55 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, superando con facilidad a "Masters of the Universe".

      En las últimas semanas ha surgido un nuevo orden en las salas de cine, donde el público de la Generación Z ha acudido en masa a ver los éxitos de terror "Obsession" y "Backrooms", ambos realizados por youtubers convertidos en cineastas. Esas películas incluso eclipsaron a "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de The Walt Disney Co.

      Este fin de semana, la comedia fue la campeona inesperada. Aunque el género prácticamente se ha dado por muerto en los cines, la sexta "Scary Movie" logró el mejor estreno mundial de la franquicia con 105,5 millones de dólares. La comedia de los hermanos Wayans incluso superó a su principal blanco satírico, la franquicia "Scream". A principios de este año, "Scream 7" debutó con 97 millones de dólares en todo el mundo.

      Ambas franquicias son distribuidas por Paramount Pictures, aunque Miramax produjo la nueva "Scary Movie". Coescrita por Marlon, Shawn, Keenan y Craig Wayans, la secuela marca el regreso de los Wayans a la franquicia tras su salida por diferencias creativas después de "Scary Movie 2" de 2001.

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      "Este es un estreno extraordinario para una secuela de comedia tan avanzada la serie", aseguró David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe. "Es un enorme repunte después de que el último episodio fracasó en 2013 cuando Anna Faris y Regina Hall fueron excluidas. La cifra del fin de semana triplica el promedio del género".

      Las reseñas no fueron buenas (26% de aprobación en Rotten Tomatoes) y las calificaciones del público (una "B" en CinemaScore) fueron regulares. Pero eso no impidió que "Scary Movie", de 30 millones de dólares, dominara a su competencia de presupuestos mucho mayores.

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