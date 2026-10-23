U2 suma cuarta fecha a su gira por México

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Luego de agotar las entradas para sus tres primeras fechas en la Ciudad de México, U2 anunció un cuarto concierto como parte de su gira The Greatest Show on Earth World Tour.

U2 confirma cuarta fecha en México para 2027

La noticia se dio a conocer la tarde de este viernes 23 de octubre a través de las redes sociales de Ocesa. La promotora informó que esta será la última oportunidad para ver a la agrupación irlandesa en el país, luego de nueve años de ausencia en los escenarios mexicanos.

Los irlandeses promocionarán su álbum Carnaval de Luz e iniciarán su gira en México en 2027, con conciertos en el Estadio GNP Seguros. Posteriormente, viajarán a Brasil para presentarse el 10 y 12 de marzo en São Paulo, y después llegarán a Buenos Aires, Argentina.

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Detalles de la preventa y acceso anticipado

U2 se presentará nuevamente en el Estadio GNP Seguros el 2 de marzo de 2027. La preventa Banamex para esta fecha comenzará el 27 de octubre a partir de las 10:00 horas. Los tarjetahabientes tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas a tres y seis meses sin intereses.

La banda también detalló en sus redes sociales que, para obtener acceso anticipado a la preventa exclusiva para suscriptores, es necesario registrarse en U2.com, siguiendo la misma dinámica que para sus conciertos anteriores.

La venta para el grupo Feedback se realizará el 26 de octubre, mientras que el grupo The Hype tendrá acceso el 27 de octubre, a las 10:00 horas, tiempo local.

Beck, compositor, productor y multiinstrumentista, será el invitado especial de los conciertos.

Así queda el calendario de conciertos

U2 ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México:

· 23 de febrero de 2027

· 26 de febrero de 2027

· 28 de febrero de 2027

· 2 de marzo de 2027

¿Cuándo lanzará U2 Carnaval de Luz?

Hasta el momento, Bono, Larry Mullen Jr., Adam Clayton y The Edge han dado adelantos de canciones como "The Greatest Show on Earth" y "Street of Dreams", cuyo video fue grabado en el centro de la Ciudad de México, además de "Silencio". El álbum completo llegará a las plataformas musicales el próximo 13 de noviembre y contará con un total de 12 canciones.

El disco marcará el regreso de la banda con un álbum de larga duración después de casi 10 años. Su último material de este tipo fue publicado en 2017 y, desde entonces, sus integrantes se enfocaron en presentaciones en vivo y lanzamientos musicales ocasionales.