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MIKY WOODZ LANZA SU NUEVO DISCO

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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MIKY WOODZ LANZA SU NUEVO DISCO
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      El artista urbano puertorriqueño Miky Woodz lanzó su nueva producción, ´Everything RiaL´, el cual reafirma su legado dentro del trap latino y que dice que no está basado "en lo que está de moda", sino en su "realidad, sin filtros ni presiones externas".

      "´Everything RiaL´ es uno de los proyectos más importantes de mi carrera porque refleja exactamente el momento en el que estoy como artista y como ser humano", dijo Woodz en un comunicado de prensa difundido este sábado por sus representantes.

      Según destacó Miguel Ángel Rodríguez Rivera, nombre de pila del artista, ´Everything RiaL´ "es un álbum que nace desde la autenticidad, desde la calle, pero también desde la reflexión de todo lo que he vivido y aprendido en este camino dentro de la música". Woodz destacó que cada tema de su nuevo disco "tiene un propósito, una historia y una emoción distinta, y juntos construyen un relato que habla de crecimiento, de respeto por mis raíces y de evolución".

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