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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya salió a la venta y el furor que ha causado ha sido la llave para que los ciberdelincuentes lo aprovechen para engañar a los fanáticos del videojuego de Rockstar Games.

Kaspersky alerta estafas GTA VI a jugadores

De acuerdo con la firma de ciberseguridad, Kaspersky, se identificó más de 70 dominios sospechosos registrados con el nombre de la franquicia desde finales de octubre, además de sitios fraudulentos que promocionan falsas criptomonedas y videos en YouTube que ofrecen supuestas versiones gratuitas del juego para computadora.

Lo que los ciberdelincuentes han hecho es atraer a los fanáticos que aún no tienen acceso al juego para inducir la descarga de programas potencialmente peligrosos y promover fraudes financieros.

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Modalidades de fraude detectadas por Kaspersky

Kaspersky identificó tres modalidades de fraude que utilizan la expectativa por el lanzamiento de GTA VI para engañar a los jugadores. Entre ellas destacan sitios web que ofrecen descargas gratuitas o códigos de trucos, pero que podrían recopilar datos personales o distribuir archivos maliciosos.

También detectó páginas que promocionan falsas criptomonedas o memecoins supuestamente vinculadas al videojuego, con las que los delincuentes buscan obtener dinero mediante compras fraudulentas o el acceso a billeteras digitales.

La tercera modalidad utiliza videos de YouTube que aparentan mostrar partidas de GTA VI e incluyen enlaces para descargar una versión para PC. Sin embargo, los instaladores redirigen a los usuarios a otras páginas o inducen la descarga de aplicaciones, generando ganancias para los ciberdelincuentes mediante programas de afiliados.

¿Cómo evitar caer en estafas?

Kaspersky señala algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar caer en alguna de estas estafas:

Desconfía de las descargas gratuitas o anticipadas para PC.

No hagas clic en enlaces publicados en los comentarios de videos.

Verifica la autenticidad de los sitios web.

Evita descargar programas de fuentes desconocidas.

Utiliza una solución de seguridad confiable.