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La reciente controversia en torno al doblaje de la película "Wildwood: Bosque Salvaje" ha llevado a un incremento de su taquilla del 30% tras su reestreno, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE). Este fenómeno también ha beneficiado al actor de doblaje Erick Selim, quien tomó el lugar del influencer Javier Ibarreche como la voz del personaje Brendan, un guerrero en esta producción de LAIKA.

Selim indicó que su participación en el filme fue resultado de la demanda del público, lo que ha contribuido a su creciente popularidad en redes sociales, pasando de 6,000 a más de 21,000 seguidores en Instagram. Este notable aumento se da a pesar de sus más de 20 años de trayectoria en la industria del doblaje, donde ha colaborado en proyectos como "Lightyear" (2022) y "Una película de Minecraft" (2025).

Por otro lado, la banda Mägo de Oz, a pesar de su relevancia en España y su amplio número de seguidores en México, enfrenta desafíos en el ámbito cinematográfico. Recientemente se estrenó en las salas nacionales "Fiesta Pagana", una película basada en su historia, que ha comenzado con una recepción adversa. El baterista del grupo, Txus, ha expresado su desaprobación respecto a lo que se narra en la película, a pesar de que se han cedido derechos para incluir algunas de sus canciones. Desde su lanzamiento el 5 de noviembre, la cinta ha vendido poco más de 13,000 boletos, con apenas 157 boletos registrados en el último fin de semana.

En el ámbito de la música en vivo, el centro de control del Estado GNP ha implementado un sistema para registrar la asistencia al lugar, con el objetivo de evaluar si los artistas comienzan sus presentaciones a la hora prevista o si esperan un mayor aforo para evitar un recinto vacío. Un ejemplo reciente es la primera noche de Karol G en la Ciudad de México, cuando, alrededor de las 20:00 horas, se contaron más de 23,000 fans, lo que motivó a Becky G, la invitada de apertura, a subir al escenario cerca de media hora después de lo programado. Sin embargo, se observa que algunas bandas, a pesar de contar con un estadio lleno, inician sus conciertos con retraso.

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