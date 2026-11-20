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La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado la plataforma digital Fiscanet, la cual estará disponible todos los días del año y a cualquier hora. A través de este sistema, las personas que sean víctimas de delitos federales podrán presentar denuncias de manera segura y accesible. Fiscanet permite adjuntar documentos y archivos digitales, además de ofrecer un folio electrónico para el seguimiento de cada caso.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, se encargarán de evaluar cada denuncia recibida. Según la FGR, estas denuncias serán canalizadas a la fiscalía correspondiente según la naturaleza del caso.

Durante la presentación de Fiscanet, Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, destacó que la plataforma tiene como objetivo principal acercar a la institución a la ciudadanía. Urbina enfatizó la relevancia de la confianza que depositan los ciudadanos al decidir presentar una denuncia, subrayando que detrás de cada denuncia existe una persona que busca ser escuchada y necesita atención por parte de la autoridad.

El funcionario también señaló que Fiscanet representa un avance hacia métodos de atención más alineados con la comunicación actual en la sociedad. Aseguró que la tecnología debe contribuir a eliminar las barreras que impiden el contacto con la Fiscalía, permitiendo así un acercamiento más efectivo.

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Laura Ángeles Gómez, titular de la Oficialía Mayor, también hizo hincapié en la importancia de esta nueva herramienta para mejorar la relación entre la Fiscalía y la ciudadanía. Gómez afirmó que cada solicitud de atención puede implicar una situación de vulnerabilidad y que es fundamental contar con mecanismos que faciliten el contacto con las instituciones de justicia.

La oficial resaltó que la modernización institucional no solo debe evaluarse por los sistemas informáticos implementados, sino también por la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población. La apertura de Fiscanet se presenta como un recordatorio de dicha obligación.

Con esta iniciativa, la FGR busca ampliar sus canales de comunicación con la ciudadanía y fomentar un acceso más eficiente a la procuración de justicia mediante el uso de herramientas digitales. La plataforma está accesible en el siguiente enlace: https://fiscanet.fgr.org.mx/