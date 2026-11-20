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Los migrantes que integran la caravana Dios con nosotros, que el miércoles llegó a municipio de Pijijiapan, decidió continuar hacia Tonalá, a pesar de que varios de ellos presentan signos de cansancio y lesiones en los pies como resultado de haber caminado 147 kilómetros en nueve días.

Migrantes avanzan pese a cansancio y lesiones

El miércoles, los migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y otros países, llegaron a la comunidad Hermenegildo Galeana, pero más tarde se trasladaron a la cabecera municipal de Pijijiapan, donde descansaron, mientras algunas mujeres, hombres y niños aprovecharon la oportunidad para recibir ayuda médica y tratarse las lesiones que presentan en los pies.

Autoridades locales solicitan salida de migrantes

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Los migrantes decidieron dejar la cabecera municipal de Pijijiapan, después de que autoridades locales les pidieron que dejaran el lugar, por lo que no les quedó otra opción que levantar sus pertenencias y proseguir hacia Tonalá.

El 10 de noviembre, los más de mil migrantes de la caravana Dios con nosotros partieron de Tapachula, para caminar por la carretera federal 200, acompañada por la Policía y elementos de la Protección Civil.

Este jueves, los migrantes decidieron avanzar hacia el municipio de Tonalá, que se ubica unos 80 kilómetros de distancia, tramo que esperan realizarlo en un par de días, a pesar del cansancio.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, 24 grupos de migrantes han arribado a territorio mexicano, pero después de recorrer desde la frontera con Guatemala, optaron por culminar el recorrido en el municipio de Arriaga, en la frontera con Oaxaca, después de caminar hasta por 15 días 250 kilómetros.

Ha sido en Arriaga donde el Instituto Nacional de Migración (INM) les ha ofrecido documentos, por lo que han decidido aceptar su traslado de regreso a Tapachula, otros a Tuxtla Gutiérrez y muchos se han dispersado por varios municipios de Chiapas.

Hasta ahora, el INM no ha informado del número de migrantes que han decidido entregarse a la institución, ante el desgaste por la caminata por la carretera federal 200, durante nueve días.