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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda, la cifra de personas localizadas aumentó a 18 mil 508, mediante acciones de búsqueda inmediata, cruces de información, coordinación con las entidades federativas y operativos en territorio.

Acciones de la autoridad

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, informó también que van 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, así como el retiro de 682 publicaciones con mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento.

Ante la crisis de desapariciones de personas y para ampliar las capacidades en territorio, Gobernación indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) incorporó drones con cámaras térmicas, visión nocturna y tecnología LiDAR para elaborar mapas tridimensionales, así como equipos de geolocalización y comunicación satelital que permiten realizar operativos en zonas de difícil acceso.

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Detalles confirmados

"También fortaleció sus capacidades de búsqueda subacuática y de la unidad canina K9, además de desarrollar actividades de capacitación y prevención en instituciones educativas y abrir una convocatoria de participación ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda", refirió.

Medina Padilla abundó que del total de personas localizadas, 6 mil 939 fueron mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), a partir de cruces de información en bases de datos públicas y privadas que permiten identificar actividades o trámites realizados después de un reporte de desaparición.

En tanto, en coordinación con los gobiernos estatales, se tiene documentada la localización de 5 mil 688 personas, casos formalizados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual representa un incremento de 2 mil 599 casos respecto del informe anterior.

Por la CNB se reportó la localización con vida de mil 473 personas mediante recorridos en territorio, entrevistas, revisión de información y diligencias realizadas en colaboración con autoridades estatales y municipales.

Agregó Medina que con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) se han localizado 4 mil 408 personas, 935 casos más que en el último reporte.

En materia de atención directa, el Gobierno de México reportó 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares y colectivos, que comprenden acompañamiento, seguimiento de casos, atención a planteamientos y coordinación con las autoridades competentes.

Destacó que Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro ya cuentan con puestos de mando que trabajan en coordinación con el Centro de Mando Nacional.

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó a través de sus redes sociales que recibió a madres buscadoras del colectivo "Rastreadoras del Fuerte".