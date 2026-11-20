Segob presumen localización de 18 mil personas
La Secretaría de Gobernación reporta avances en la localización de personas desaparecidas con apoyo tecnológico y coordinación estatal.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda, la cifra de personas localizadas aumentó a 18 mil 508, mediante acciones de búsqueda inmediata, cruces de información, coordinación con las entidades federativas y operativos en territorio.
Acciones de la autoridad
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, informó también que van 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, así como el retiro de 682 publicaciones con mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento.
Ante la crisis de desapariciones de personas y para ampliar las capacidades en territorio, Gobernación indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) incorporó drones con cámaras térmicas, visión nocturna y tecnología LiDAR para elaborar mapas tridimensionales, así como equipos de geolocalización y comunicación satelital que permiten realizar operativos en zonas de difícil acceso.
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Detalles confirmados
"También fortaleció sus capacidades de búsqueda subacuática y de la unidad canina K9, además de desarrollar actividades de capacitación y prevención en instituciones educativas y abrir una convocatoria de participación ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda", refirió.
Medina Padilla abundó que del total de personas localizadas, 6 mil 939 fueron mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), a partir de cruces de información en bases de datos públicas y privadas que permiten identificar actividades o trámites realizados después de un reporte de desaparición.
En tanto, en coordinación con los gobiernos estatales, se tiene documentada la localización de 5 mil 688 personas, casos formalizados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual representa un incremento de 2 mil 599 casos respecto del informe anterior.
Por la CNB se reportó la localización con vida de mil 473 personas mediante recorridos en territorio, entrevistas, revisión de información y diligencias realizadas en colaboración con autoridades estatales y municipales.
Agregó Medina que con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) se han localizado 4 mil 408 personas, 935 casos más que en el último reporte.
En materia de atención directa, el Gobierno de México reportó 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares y colectivos, que comprenden acompañamiento, seguimiento de casos, atención a planteamientos y coordinación con las autoridades competentes.
Destacó que Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro ya cuentan con puestos de mando que trabajan en coordinación con el Centro de Mando Nacional.
La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó a través de sus redes sociales que recibió a madres buscadoras del colectivo "Rastreadoras del Fuerte".
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