MILEY CYRUS RECIBE UNA ESTRELLA EN HOLLYWOOD
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La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que "representa la inmortalidad" de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la reputada diseñadora de moda Donatella Versace.
"Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!", celebró la estrella estadounidense durante un discurso de aceptación de la estrella número 2.845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles.
En el evento, tanto la actriz como la célebre diseñadora ensalzaron su capacidad para "hacer lo que sea que se quiera, sin pedir permiso a nadie".
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