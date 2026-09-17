Millie Bobby Brown recibe segundo bebé por adopción en familia

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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia con la llegada de su segundo bebé mediante la adopción, de acuerdo con información publicada por "People".

Detalles confirmados sobre la adopción

Una fuente cercana a la pareja confirmó a People que la actriz de "Stranger Things" y su esposo dieron la bienvenida recientemente a un nuevo integrante de la familia.

La noticia llega después de que Millie compartiera a principios de septiembre un video de un viaje familiar a Italia, en el que se observa a Jake caminando con un portabebés mientras ella avanzaba a su lado junto a su hija.

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La pareja ya había elegido la adopción para convertirse en padres por primera vez, en el verano de 2025, Millie y Jake recibieron a su primera hija mediante este proceso y decidieron mantener los detalles de su llegada en privado.

Poco después, ambos fueron vistos paseando con la bebé y realizando algunas compras en Manhattan, en una de sus primeras apariciones públicas como familia.

Historia y planes familiares de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, comenzó alrededor de 2021, cuando empezaron a aparecer juntos públicamente.

La pareja hizo oficial su compromiso en abril de 2023, cuando la actriz compartió una fotografía en blanco y negro en la que mostraba un anillo mientras abrazaba a Jake.

En mayo de 2024, Millie y Jake se casaron en una ceremonia íntima en Estados Unidos, y eses después realizaron una celebración más grande en Italia, rodeados de familiares y amigos.

Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su vida juntos, aunque suelen mantener los detalles de su familia lejos de los reflectores.

Millie Bobby Brown habló sobre su deseo de formar una familia numerosa y sobre la importancia que tiene para ella la adopción.

A principios de este año, durante una conversación con Kylie Kelce, la actriz explicó que adoptar siempre había estado contemplado dentro de sus planes familiares y que también mantiene el deseo de tener algún día un hijo biológico.

La protagonista de "Stranger Things", nacida en España de padres británicos, creció en Reino Unido antes de que su familia se trasladara a Estados Unidos, donde comenzó su carrera como actriz desde muy joven.

Su salto internacional llegó con el personaje de Eleven en la serie de Netflix, papel que la convirtió en una de las jóvenes actrices más reconocidas de su generación.