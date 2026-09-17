Cazzu pospone conciertos por influenza; está en confinamiento

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Cazzu pospuso los conciertos que tenía programados en Guatemala y Costa Rica debido a una fuerte influenza, informó la propia cantante a través de un video que compartió desde la cama, donde explicó que permanece en recuperación y bajo indicación médica.

Detalles confirmados sobre la salud y conciertos de Cazzu

"Me agarré una influenza, una cosa bastante potente", contó la argentina, quien reconoció que intentó recuperarse para poder cumplir con sus compromisos, pero no logró estar completamente restablecida.

"Busqué recuperarme para cumplir con las cotas, pero no logré recuperarme del todo", explicó la intérprete, quien tenía previsto presentarse este 18 de septiembre en Guatemala y el 19 de septiembre en Costa Rica como parte de su espectáculo "Latinaje".

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La cantante también destacó que se trata de un show en vivo, en el que canta en vivo y cuenta con música en vivo, por lo que consideró necesario recuperarse antes de volver a los escenarios.

La influenza es una infección respiratoria muy contagiosa provocada por un virus que afecta la nariz, la garganta y los pulmones.

Reprogramación oficial de conciertos y detalles logísticos

A través de un comunicado oficial, el equipo de Cazzu confirmó que las presentaciones fueron reprogramadas por motivos de salud e indicación médica.

El concierto de Guatemala se realizará el próximo 14 de noviembre en una nueva sede: Jardín del Gigante - Ciudad Cayalá.

En Costa Rica, el espectáculo también será en noviembre, aunque la nueva fecha será anunciada próximamente. La presentación tendrá lugar en el Anfiteatro Imperial - Parque Viva.

Los organizadores informaron que las entradas adquiridas anteriormente serán válidas para las nuevas fechas en ambos países.

Quienes no puedan asistir a los conciertos reprogramados podrán solicitar el reembolso correspondiente a través de los canales establecidos por los promotores locales.

"Agradecemos la comprensión y el cariño de siempre. Nos reencontramos muy pronto", señala el comunicado.

Por ahora, Cazzu continúa en recuperación, hace unos días celebró con una fiesta los tres años de Inti, la hija que tiene con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

Inti recibió un regalo muy especial de parte de su abuela Cristy, quien lanzó un tema musical de amor para su nieta.