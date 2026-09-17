Muere Peter Max, ícono del arte psicodélico, a los 88 años

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Nueva York.- Peter Max, artista estadounidense reconocido por sus coloridas imágenes psicodélicas y su influencia en la cultura pop de la década de 1960, murió a los 88 años en un hospital de Nueva York.

El fallecimiento ocurrió el lunes y fue confirmado por su hijo al diario The New York Times. La familia no reveló la causa. Max llevaba años alejado de la vida pública debido a una demencia avanzada.

Sus diseños de mariposas, arcoíris, estrellas y planetas se convirtieron en símbolos del movimiento flower power. La repetición de estos elementos producía efectos similares a los de un caleidoscopio y evocaba los mandalas orientales.

Su trabajo trascendió las galerías. Max creó imágenes para la Copa Mundial de Futbol de 1994, los Super Bowls XXVIII y XXIX, la Serie Mundial de 2000 y seis ediciones de los Premios Grammy.

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También intervino el diseño de un crucero de Norwegian Cruise Line y un Boeing 777. Una de sus obras fue reproducida en un sello del Servicio Postal estadounidense, mientras que sus imágenes aparecieron en artículos comerciales como cristalería y cortinas de baño.

Nacido el 19 de octubre de 1937 en Berlín, Max se estableció con su familia en Nueva York en 1953. Comenzó su carrera con un estilo realista, experimentó después con la abstracción y terminó por consolidarse dentro del arte comercial.

Su primer trabajo profesional fue la portada del álbum The Blues Piano Artistry of Meade Lux Lewis, publicado en 1962. El retrato del músico al piano recibió una medalla de oro en la exposición anual de la Society of Illustrators.

Durante los años siguientes fundó una empresa de diseño y desarrolló miles de dibujos. Su popularidad aumentó a partir de 1967 gracias a distintos trabajos publicitarios y, un año después, recibió el encargo de crear carteles para el transporte público de diez grandes ciudades.

En 1970 cerró su estudio al considerar que comenzaba a repetirse creativamente, aunque posteriormente retomó de manera gradual su producción artística.

Para el bicentenario de Estados Unidos publicó en 1976 el libro Peter Max Paints America, integrado por pinturas y dibujos de los 50 estados. También diseñó letreros bilingües de bienvenida instalados en 200 puntos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá.

Su extensa obra incluye retratos de John F. Kennedy, Barack Obama, Nelson Mandela y diversas estrellas de la música. Una de sus imágenes más reconocidas fue la interpretación de la Estatua de la Libertad que realizó en 1976.