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Detrás de la nueva Miss Universo hay una mujer que combina sus aspiraciones profesionales con su vida familiar, se trata de Jennifer Barreto, la puertorriqueña que hizo historia al convertirse en la primera madre y mujer casada en ganar el certamen, celebró su coronación rodeada del cariño de su esposo, Jean Carlos Barreto, y de su hija Penélope, de siete años.

Jennifer Barreto gana Miss Universo 2024 y su impacto familiar

En las fotografías proporcionadas por Telemundo, la reina de belleza aparece junto a su familia, compartiendo la emoción de un triunfo que devolvió a Puerto Rico la corona universal después de dos décadas.

Las imágenes muestran el lado más íntimo de una celebración que tuvo como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se realizó la final del concurso.

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Su esposo no ocultó la emoción de presenciar el momento en que Jennifer fue nombrada ganadora, en declaraciones a "El Nuevo Día", Jean Carlos Barreto describió como indescriptible la experiencia de verla coronada ante miles de personas.

"Fue increíble. Estoy sin palabras. Estar aquí en el Coliseo y verla coronada... la euforia es increíble", expresó.

También contó que la decisión de participar en Miss Universo fue un proyecto que asumieron juntos como familia, pues desde el principio contó con el respaldo de su esposo y de sus seres queridos.

"Desde el principio hubo un soporte familiar. Cuando tomó la decisión, tomamos la decisión juntos. Nos preparamos. Va a ser increíble. Tiene una determinación, ya ustedes lo verán", compartió.

La pareja tiene una hija, Penélope, de siete años, quien también estuvo presente en la final para acompañar a su mamá en una de las noches más importantes de su vida.

Reacciones familiares y significado del triunfo

La madre de Jennifer, Alicia Mora González, tampoco pudo ocultar su orgullo, al terminar el certamen, recordó que siempre confió en su hija y que, para ella, la victoria estaba asegurada desde mucho antes de que recibiera la corona.

"Yo la coroné desde que nació", expresó al recordar una frase que había compartido previamente en redes sociales.

Mora González también destacó que el triunfo de Jennifer puede inspirar a otras mujeres a perseguir sus objetivos sin sentir que deben renunciar a su vida familiar.

"Mi hija está abriendo las puertas a otras mujeres y demostrando que sí podemos. Todas las mujeres lo hacemos como esposas, profesionales, hijas, madres. Todos los días hacemos ese trabajo", señaló.

Tras la coronación, la madre pudo abrazar a la nueva reina y darle un mensaje para la etapa que comienza: "Le di un abrazo y le dije: 'A volar'".

A sus 27 años, Jennifer Barreto es originaria de San Sebastián, Puerto Rico, localidad de aproximadamente 39 mil habitantes que celebró su triunfo como un acontecimiento histórico; sus habitantes salieron a las calles y organizaron caravanas para festejar que una de sus paisanas conquistara la corona.

Además de su faceta como reina de belleza, Jennifer cuenta con maestrías en psicología de la investigación y trabajo social clínico, también se desempeña como especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para combatir conductas dañinas.

Su coronación marcó un precedente en Miss Universo, luego de que la organización modificara sus reglas en 2023 para permitir la participación de mujeres casadas y madres; con su victoria, Puerto Rico sumó su sexta corona universal y terminó con una espera de 20 años desde el triunfo de Zuleyka Rivera en 2006.

La organización destacó que su historia demuestra que la maternidad, el matrimonio y las aspiraciones profesionales pueden convivir, sin que una mujer tenga que renunciar a alguna de estas facetas para alcanzar sus metas.

En sus primeros encuentros con la prensa como Miss Universo, Jennifer Barreto agradeció el apoyo que ha recibido y explicó que su participación en el certamen estuvo motivada por una meta que trasciende la competencia.

La puertorriqueña señaló que disfruta enfrentar desafíos y que llegó a esta edición especial, que conmemora el aniversario de diamante, con la intención de impulsar el servicio y la filantropía, así como de generar un impacto positivo en la vida de otras personas.

Consideró que se encuentra en la plataforma y el momento adecuados para cumplir ese propósito, pues, desde su perspectiva, su llegada al concurso no fue una coincidencia, sino parte de una misión mucho más grande.