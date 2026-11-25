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Puerto Rico tuvo que esperar dos décadas para volver a celebrar un triunfo en Miss Universo. La noche de este martes Jennifer Barreto se convirtió en la ganadora de la edición número 75 del certamen de belleza, con la particularidad de haber conquistado la corona en casa.

La modelo puertorriqueña recibió el título de manos de la mexicana Fátima Bosch durante la ceremonia realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde 116 candidatas compitieron por suceder a la tabasqueña.

Resultados finales y desempeño de las candidatas

Barreto superó a las representantes de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda, luego de enfrentarse a la ronda de preguntas del jurado. Con su victoria, Puerto Rico suma seis coronas en la historia de Miss Universo.

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América Latina dominó la última etapa del concurso con tres representantes entre las cinco finalistas, mientras que Asia y Oceanía consiguieron un lugar cada una.

Los resultados de Miss Universo 2026 quedaron de la siguiente manera:

· Ganadora: Jennifer Barreto (Puerto Rico).

· Segundo lugar: República Dominicana.

· Tercer lugar: Venezuela.

· Cuarto lugar: Filipinas.

· Quinto lugar: Nueva Zelanda.

Por su parte, María Vargas, representante de México, quedó eliminada durante el corte del Top 30 al Top 12.

Fátima Bosch despide su reinado

Antes de entregar la corona a su sucesora, la mexicana Fátima Bosch realizó su última pasarela como Miss Universo 2025, en la que agradeció las experiencias que le dejó un año de reinado y compartió un mensaje sobre la importancia de mantenerse auténtica.

"Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú mismas. Hoy me despido con de esta corona llena de gratitud, y a ti te digo que nunca tengas miedo de que Dios guíe tus pasos", dijo en una grabación.

La tabasqueña también hizo referencia a sus creencias religiosas al mostrar ante los asistentes una banda con la frase "Viva Cristo Rey".

¿Quién es Jennifer Barreto?

Conocida como "La Barreto", Jennifer Barreto es una modelo y reina de belleza puertorriqueña que llegó a la competencia internacional tras obtener el título de Miss Universo Puerto Rico 2026.

Su participación en el certamen estuvo marcada por su experiencia como madre, una faceta que compagina con sus responsabilidades profesionales y su interés por promover la cultura de la isla.

Desde antes de la gran final, la puertorriqueña figuraba entre las favoritas de los especialistas en concursos de belleza.

La plataforma especializada Sash Factor, por ejemplo, la ubicó en el segundo puesto de sus pronósticos, únicamente por detrás de Clara Vegas, representante de Venezuela, quien también consiguió llegar a la última ronda de la competencia.