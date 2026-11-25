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La muerte de Valentín Elizalde conmocionó al mundo de la música regional mexicana hace 20 años; el último concierto, la emboscada a tiros, las primeras versiones sobre el móvil del crimen, la incertidumbre de las autoridades y la multitudinaria despedida en Sonora y Sinaloa.

El 25 de noviembre de 2006, el cantante fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, después de presentarse en el palenque de la Feria y Exposición. Tenía 27 años y su muerte ocurrió cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

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A través de las crónicas publicadas por EL UNIVERSAL en aquellos días, se reconstruye cómo ocurrió el ataque, qué se sabía en las primeras horas, las versiones que comenzaron a circular sobre una canción y cómo miles de personas salieron a las calles para despedir al intérprete de "Vete ya", "Ebrio de amor" y "A mis enemigos".La emboscada después del concierto en ReynosaLa madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde terminó su presentación en el palenque de la Feria y Exposición de Reynosa, Tamaulipas, afuera, decenas de personas esperaban al cantante para pedirle autógrafos, tomarse fotografías o simplemente saludarlo.Sin embargo, su salida terminó en una escena de violencia; de acuerdo con la información publicada por este diario, el intérprete viajaba en una camioneta Suburban negra, modelo 2007, cuando fue interceptado por dos vehículos oscuros.De esas camionetas descendieron tres hombres que se colocaron en la parte trasera de la unidad y abrieron fuego contra sus ocupantes, las ráfagas de metralleta alcanzaron al cantante y a las dos personas que viajaban en la parte delantera, quienes murieron en el lugar.En la camioneta quedaron decenas de casquillos de distintos calibres, la primera información periodística contabilizó más de 70, mientras que posteriormente las autoridades reportaron que las tres víctimas presentaban un total de 75 impactos de bala.El ataque ocurrió ante la mirada de personas que todavía permanecían en las inmediaciones de la feria, algunas de ellas esperando la salida de Elizalde.El cantante viajaba en el asiento trasero junto a su primo Fausto Castro Elizalde, quien logró salir de la camioneta e intentó escapar corriendo; de acuerdo con la primera crónica, fue perseguido por los agresores durante más de 100 metros, hasta que una ráfaga lo alcanzó en el brazo derecho, la lesión le provocó fractura y desprendimiento de piel.En los asientos delanteros viajaban el conductor, Reynaldo Ballesteros Nava, y el copiloto, Socorro Mario Mendoza Grajeda, quienes también murieron en el ataque.La escena dejó a Reynosa conmocionada, el asesinato del cantante, ocurrido a la salida de un espectáculo público, abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la ciudad y sobre cómo un ataque de esa magnitud pudo ocurrir en un lugar donde todavía había cientos de personas.En las primeras declaraciones oficiales, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas reconoció que no tenía identificados a los responsables ni una hipótesis clara sobre el móvil del crimen.El agente del Ministerio Público investigador, Gerardo Treviño, informó que el primo sobreviviente había rendido declaración en el hospital del Seguro Social de Reynosa, donde fue atendido tras el atentado.Fausto Castro explicó que no pudo reconocer a los agresores porque se encontraba somnoliento, debido a un medicamento que le había suministrado su médico por un problema de presión arterial.Según el reporte oficial, el sobreviviente llegó al hospital a bordo de un taxi después de escapar de la escena; las autoridades también señalaron que los familiares del cantante, quienes acudieron a Reynosa para reconocer los cuerpos, aseguraron que Valentín no tenía problemas con nadie. Por ello, en ese momento la Procuraduría pidió no adelantar conclusiones ni atribuir el crimen a la delincuencia organizada sin pruebas.Los peritos, por su parte, detallaron la magnitud de la agresión: 25 impactos de bala en el cuerpo de Valentín Elizalde, además de una herida en la frente que fue descrita en la información publicada como un posible tiro de gracia."A mis enemigos", la canción que comenzó a relacionarse con su asesinatoUn día después del crimen, el 27 de noviembre, las versiones sobre un posible móvil comenzaron a multiplicarse en internet. Una de ellas apuntaba a la canción "A mis enemigos", interpretada por Elizalde durante su carrera y que, según publicaciones que circulaban entonces, habría cantado al finalizar su presentación en Reynosa.Un video difundido en YouTube aseguraba que el tema había sido interpretado aproximadamente 20 minutos antes de que el cantante fuera asesinado, la publicación vinculaba la letra con presuntas disputas entre grupos del narcotráfico y aseguraba que la canción estaba relacionada con enfrentamientos entre organizaciones criminales.El material mezclaba fotografías del cantante, portadas de sus discos y fragmentos de la canción con imágenes de ejecuciones y fotografías de presuntos integrantes de grupos delictivos.La publicación también incluía referencias a Joaquín "El Chapo" Guzmán y a supuestos enfrentamientos entre organizaciones criminales, lo que alimentó las especulaciones sobre las razones detrás del asesinato.En aquellos días, el video acumulaba miles de visitas y su sección de comentarios se convirtió en un espacio de amenazas e insultos entre usuarios que supuestamente simpatizaban con grupos rivales.Sin embargo, esas versiones no constituían una explicación oficial del asesinato, en las primeras investigaciones, las autoridades tamaulipecas afirmaron que no tenían elementos para establecer el móvil y tampoco habían identificado a los responsables.La canción, no obstante, quedó ligada a la tragedia en el imaginario popular y con el paso del tiempo se convirtió en una de las piezas que más alimentaron las teorías alrededor de la muerte del "Gallo de Oro".La muerte de Elizalde provocó indignación entre sus seguidores y entre habitantes de Reynosa, quienes cuestionaron la seguridad que ofrecían las autoridades municipales para los espectáculos públicos, familiares de las víctimas llegaron a la ciudad para reclamar los cuerpos y exigieron que el crimen no quedara impune."Exigimos justicia y que no quede impune este artero crimen", expresaron, de acuerdo con la crónica publicada por EL UNIVERSAL.Algunos asistentes al concierto aseguraron que la presentación transcurrió con normalidad y que el cantante se mostró sonriente, sin que se registrara algún altercado durante el espectáculo, incluso, hubo testimonios de personas que afirmaron que Elizalde todavía había atendido a admiradores y concedido entrevistas afuera del palenque antes de retirarse.La violencia, por tanto, sorprendió a quienes habían acudido a verlo cantar y que minutos antes lo habían observado en un ambiente festivo, la tragedia también reavivó las críticas sobre la inseguridad que se vivía en Reynosa, una ciudad fronteriza donde los asistentes al espectáculo consideraron que la falta de vigilancia había contribuido a que un ataque de esa magnitud ocurriera en las inmediaciones de la feria.Mientras en Tamaulipas se realizaban las primeras diligencias, el cuerpo de Valentín Elizalde fue trasladado a Sonora, su tierra natal, donde familiares, amigos y admiradores se preparaban para despedirlo.La noche del sábado, cientos de personas esperaron en el aeropuerto de Ciudad Obregón la llegada de los cuerpos, la familia del cantante arribó alrededor de las 19:30 horas y, después de que los restos fueran preparados por personal funerario, las carrozas partieron rumbo a la región de Navojoa.El recibimiento estuvo acompañado de música de banda, los hermanos del intérprete, Francisco, Joel y "El Flaco" Elizalde, así como su madre, Came Valencia, estuvieron presentes en el traslado.Valentín fue velado en la comunidad de Jitonhueca, en el municipio de Etchojoa, mientras que los restos de Reynaldo Ballesteros fueron trasladados a Guasave, Sinaloa; la despedida del cantante se convirtió en una multitudinaria manifestación de cariño, en Navojoa, más de 20 mil personas salieron a las calles para observar el paso de la carroza, de acuerdo con los reportes publicados en aquellos días.Habitantes se apostaron sobre las banquetas, algunos lloraron y otros exigieron justicia, la cobertura periodística destacó que la localidad no tenía precedente de una movilización de ese tamaño para despedir a un artista.La música que acompañó su recorrido fue la misma que durante años había hecho cantar a miles de personas: sus canciones sonaron entre aplausos, lágrimas y muestras de incredulidad.El intérprete, que había conquistado al público con su voz, su estilo norteño y su imagen de sombrero, se despedía de su gente en medio de una conmoción que trascendió su natal Sonora.El 28 de noviembre, EL UNIVERSAL reportó la multitudinaria despedida que recibió Valentín Elizalde en Guasave, Sinaloa, donde finalmente fue sepultado junto a su padre, el también cantante Lalo "El Gallo" Elizalde.Una multitud calculada en más de 20 mil personas se congregó en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y sus alrededores para acompañar al intérprete en su último recorrido.La concentración fue tal que la familia decidió cancelar la misa programada y el homenaje de cuerpo presente en la catedral, debido a las dificultades para trasladar el féretro entre la multitud. La carroza llegó directamente al panteón municipal, donde el cantante fue sepultado junto a su padre, quien había muerto años antes en un accidente automovilístico.Durante horas, agrupaciones musicales de la región interpretaron sus canciones. Los habitantes recordaban también que Valentín había pasado parte de su niñez en Guasave, por lo que la despedida adquirió un significado especial para la comunidad.