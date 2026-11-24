¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La preparación de los futuros profesionales de la arquitectura requiere espacios que les permitan ir más allá de la formación universitaria. Con este propósito, Cemex ha desarrollado durante 23 años la Cátedra Cemex, un programa académico de alto rendimiento para estudiantes de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, que suma más de 700 egresados.

La iniciativa está enfocada en jóvenes con desempeño sobresaliente y busca fortalecer sus conocimientos mediante experiencias académicas de mayor exigencia. A través de este esquema, los participantes profundizan en el análisis, diseño y desarrollo conceptual, al tiempo que experimentan nuevas posibilidades para incorporar materiales como el cemento y el concreto en sus propuestas arquitectónicas.

Actualmente, el programa se imparte en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. En ambas instituciones, los alumnos trabajan en propuestas relacionadas con los retos del entorno y amplían su visión sobre las necesidades y oportunidades que marcarán el rumbo de la arquitectura.

La formación cuenta con la orientación de los maestros de la Cátedra Cemex, quienes comparten su experiencia y acompañan el proceso de aprendizaje. Entre ellos se encuentran los arquitectos Roberto Romero y Agustín Landa, del Tecnológico de Monterrey, así como Diego Ricalde, Óscar Rodríguez, Nuria Benitez y Xavier Valladares, de la Universidad Iberoamericana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de las actividades de este año, los estudiantes más destacados de ambas universidades tuvieron una participación especial en la ceremonia del 35 aniversario del Premio Obras Cemex. Por primera ocasión, fueron invitados a este encuentro, donde recibieron un reconocimiento ante destacados representantes de los sectores de la arquitectura y la construcción en México.

Este reconocimiento significó un momento relevante en la trayectoria de los jóvenes y en la historia de la propia Cátedra. En una ceremonia dedicada a distinguir proyectos que han dejado huella, también se abrió un espacio para visibilizar el talento de quienes comienzan su camino profesional y cuentan con el potencial para contribuir con nuevas perspectivas a la industria.

Al cumplir 120 años de historia, Cemex refrenda, a través de la Cátedra, su compromiso con la formación de nuevos talentos, mediante herramientas, experiencias y oportunidades de reconocimiento que contribuyan a preparar a las próximas generaciones encargadas de transformar la arquitectura en México.