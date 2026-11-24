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El encuentro de Gabrielle "Coco" Chanel con el paisaje nevado de St. Moritz en los años treinta inspiró la colección Holiday 2026 de Chanel Beauty.

Chanel presenta colección Holiday 2026 inspirada en St. Moritz

En una mañana reciente, la firma de lujo inició las celebraciones navideñas en Ciudad de México, donde presentó esta edición especial de maquillaje y fragancias.

El destino invernal favorito de la diseñadora motivó al Estudio de Creación de Maquillaje para dar vida a tonos que brillan con delicadeza. Este año, predominan sombras satinadas o nacaradas en tonos neutros y suaves; el blanco perlado (o ´ice´) y el dorado conviven en un mismo beauty look (incluso en la manicura); y el rosa y el rojo no dejan de estar muy presentes, con acentos destellantes sublimes.

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Detalles y productos clave de la colección Holiday 2026

El packaging merece mención aparte. En el diseño de la edición especial recrean el entorno para esquiar en dorado y blanco. Algunos productos se guardan en una funda de tela blanca que evoca el tweed emblemático de Chanel; esta textura resalta principalmente en el estuche de la crema de manos. Además, un detalle que llama la atención de inmediato es la incorporación de charms dorados.

Una de las piezas clave del neceser en esta temporada es la paleta de sombras. Chanel da al brillo un significado más profundo y protagónico con su propuesta Les 4 Ombres Ombre d´Or. Los tonos neutros se elevan con delicados destellos: gris topo satinado y marrón nacarado, mientras lo festivo se acentúa con el dorado y el rosa iridiscente, ideales para iluminar la mirada.

En el nuevo maquillaje Chanel también encontramos dos joyas perfectas para despedir el año. Una es el blush Joues Contraste Intense Mont Rose, un rojizo satinado que luce bien en todos los tonos de piel, según nos explicó un experto durante la presentación. Tal ha sido su éxito que el rubor ya se encuentra agotado en su tienda en línea (consulta en tiendas físicas).

La otra joya es el polvo iluminador Neige D´Or, con un blanco nacarado que pareciera simular la nieve reflejando destellos dorados de luz. Es perfecto no solo para aplicar en las mejillas o los ojos, sino también en el escote.

Y, porque los detalles importan, no podemos dejar de mencionar que estos tres productos tienen grabados un diseño invernal muy lindo, como las montañas nevadas en que se inspiran.

Los tres nuevos tonos de barras labiales 31 Le Rouge son de edición limitada para la temporada: Rosé Enchanted (un nude satinado), Rouge Féerie (el rojo mate de la colección) y el bálsamo para labios Blanc Éternel. Nos gusta mucho su apuesta por llevar una tonalidad nude con brillo a los labios.

En el encuentro con la firma, compartieron un dato muy interesante sobre la línea de labiales 31 Le Rouge: está inspirada en los espejos de la escalera Art Decó del departamento de Coco Chanel, ubicado en la 31 Rue (calle) Cambon, donde ella se sentaba a ver sus desfiles. El estuche del labial evoca el cristal facetado de los espejos y se complementa con detalles dorados.

El gloss no puede faltar en las fiestas. Chanel invita a lucir las tonalidades: dorado, melocotón rosado y blanco, todas con efecto nacarado.

Durante la presentación de la colección Holiday de Chanel Beauty nos dijeron que entre los favoritos de la temporada de fiestas se encuentran sus aceites corporales centelleantes, que aportan a la piel un ligero efecto satinado. Estos contienen la estela de dos de sus fragancias icónicas: N° 5 Aceite estelar y el Aceite nacarado Coco Mademoiselle.

En cuanto a la perfumería, el legendario Chanel N° 5 de la edición Holiday 2026 viene en diferentes tamaños en el packaging de ensueño que describimos antes; destaca el que tiene un exclusivo gorro invernal blanco sobre la tapa (el perfume es de 200 ml). El vaporizador para bolso con cadena dorada y charm también es un producto que llama la atención para regalar en estas fechas.

La nueva fragancia para la temporada de fiestas es el eau de toilette Paris - St. Moritz, parte de la familia de fragancias Les Eaux, la cual está inspirada en los destinos preferidos de Coco Chanel. Sus aromas se caracterizan por ser frescos, sofisticados, incluso atemporales. Las notas principales de St. Moritz, creada por el perfumista de la maison Olivier Polge, son: pera, rosa, ámbar y almizcle. Es una fragancia floral frutal para mujeres y hombres.

Sobre esta nueva eau de toilette, la marca expresa: "Captura toda la esencia de este lugar (St. Moritz) en una fragancia envolvente y reconfortante que se lleva como una prenda de invierno".