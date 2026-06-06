MUERE EL ´INDIO´ SOLARI, ÍCONO DEL ROCK ARGENTINO
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Carlos ´Indio´ Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina, donde brilló como líder del grupo ´Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota´, falleció este viernes a los 77 años, tras una larga lucha contra el Parkinson, según confirmó un parte policial oficial al que accedió EFE.
El ´Indio´ fundó ´Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota´ (conocida popularmente como Los Redondos) a mediados de la década de 1970 junto a su socio creativo y guitarrista, Eduardo ´Skay´ Beilinson.
El grupo lideró los ´ranking´ de ventas hasta su disolución en 2000 y hoy en día se mantiene como uno de los conjuntos de música popular más masivos y exitosos de la historia del país.
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