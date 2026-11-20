¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a un individuo que intentaba transportar dos armas de fuego en su equipaje en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La detención fue confirmada a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que detalló que el suceso ocurrió tras la identificación de las armas en el equipaje de un pasajero extranjero, procedente de Texas, Estados Unidos.

Durante el proceso de inspección, los operativos de seguridad detectaron las dos armas de diferentes calibres. Tras este hallazgo, el pasajero fue arrestado, se le notificaron sus derechos conforme a la ley y el caso, junto con las armas incautadas, fue remitido a un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad han reafirmado su compromiso para fortalecer la cooperación interinstitucional, con el propósito de aumentar la vigilancia en los puntos de entrada y salida del país. Estas acciones buscan contribuir a la seguridad nacional mediante un control más riguroso en las terminales aéreas y otros lugares estratégicos.

Este incidente se enmarca dentro de un contexto más amplio en el que las autoridades mexicanas han estado trabajando para combatir el tráfico de armas y otros delitos relacionados. La SSPC también ha mencionado que esfuerzos previos han resultado en la recolección de más de 14 mil armas de fuego, así como granadas y otros dispositivos explosivos, a través de programas de desarme.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El control de armas y la coordinación de las fuerzas de seguridad son temas prioritarios en la agenda del gobierno mexicano, que busca implementar medidas efectivas para reducir la violencia en el país. La reciente detención en el AICM es un claro ejemplo de la vigilancia activa que se está llevando a cabo en los puntos de ingreso, con el fin de prevenir la introducción de armas y fortalecer la seguridad pública.