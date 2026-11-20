Gorillaz abre y The Strokes cierra el Corona Capital
Twenty One Pilots encabeza el sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Este fin de semana, el festival Corona Capital reunirá a importantes artistas del rock y hip hop internacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la curva 4 del recinto. Los grupos que encabezarán el evento, programado del 20 al 22 de noviembre, son Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.
La actuación de Gorillaz, liderada por Damon Albarn, será la primera en el escenario principal, comenzando el viernes a las 23:00 horas y extendiéndose hasta la 1:00 am. Antes de su presentación, asistir al festival permitirá disfrutar de otras agrupaciones como:
- Hot Milk
- Friko
- Violet Grohl
- The Kooks
- Yvng Lean.
El sábado 21, el escenario estará ocupado por Twenty One Pilots, cuyo dúo, formado por Tyler Joseph y Josh Dun, tocará a las 23:00 horas, marcando su tercera aparición en el evento. Este día también incluirá la actuación de The Offspring minutos antes, junto a diversas opciones musicales durante la tarde, que abordan desde:
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- We Are Scientists
- Mother Mother.
El festival cerrará con la presentación de The Strokes el domingo, marcando su regreso a los escenarios mexicanos después de más de cuatro años de ausencia. La última vez que la banda se presentó en el país fue en 2022, en una edición anterior de este mismo festival. Junto a ellos, se podrán ver actuaciones de:
- Lola Young
- The XX
- Angine de Poitrine
- Good Kid
- Bad Suns.
Es importante que los asistentes a esta edición del festival revisen las restricciones de acceso, ya que estas variarán según las directrices de los organizadores. Se permite el ingreso de artículos como:
- Bolsas de mano
- Cangureras de dimensiones específicas
- Ciertos tipos de medicamentos
- Bebidas en recipientes reciclables,
siempre que estén vacías al entrar.
Sin embargo, se prohíbe llevar alimentos y bebidas del exterior, así como diversos objetos que representan un riesgo de seguridad.
Las puertas del evento se abrirán a las 14:00 horas, y los primeros conciertos iniciarán a partir de las 15:20 horas. La expectativa es alta entre los fanáticos, dado el calibre de los artistas que se presentarán y la rica oferta musical que ofrecerá el festival.
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