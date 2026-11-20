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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha logrado captar la atención del público en China tras su intervención en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC 2026. Fragmentos de su discurso se han vuelto virales en las redes sociales chinas, destacando su repercusión más allá de los círculos diplomáticos tradicionales.

El medio EL UNIVERSAL ha podido corroborar el impacto de su mensaje en Shenzhen, ciudad anfitriona del evento. Durante un recorrido por la zona, un taxista fue sorprendido escuchando con interés el discurso de Sheinbaum a través de su dispositivo móvil. Al ser preguntado sobre la mandataria mexicana, el conductor manifestó que el nombre de Sheinbaum ha adquirido notoriedad entre los habitantes de Shenzhen. Posteriormente, compartió el audio de su intervención, evidenciando el interés suscitado por su participación en la cumbre.

La intervención de la presidenta no solo ha tenido un eco en el ámbito político y económico, sino que también ha despertado un notable interés entre los ciudadanos chinos. Este fenómeno subraya la creciente interconexión entre México y la región Asia-Pacífico, así como el papel de los líderes políticos en la formación de la percepción pública más allá de sus fronteras. La Cumbre de APEC, que reúne a las economías más importantes de Asia y América, se ha convertido en un espacio donde las voces de los líderes pueden influir en la opinión pública y las relaciones internacionales.

Actualmente, la atención hacia el discurso de Sheinbaum sugiere un cambio en la dinámica de cómo los líderes políticos pueden comunicarse y resonar en diferentes culturas. Es evidente que su mensaje ha trascendido el ámbito oficial, mostrando una faceta menos convencional de la política internacional y su capacidad para conectar con audiencias lejanas. El seguimiento de estas interacciones entre líderes y el público internacional puede ofrecer nuevos horizontes sobre cómo se desarrollan las relaciones internacionales en la era digital.

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