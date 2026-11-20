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En el marco de las tensiones migratorias en Estados Unidos, la banda Santos Bravos busca promover la unión a través de la música, combinando las trayectorias de sus cinco miembros, provenientes de diferentes países. Los integrantes son:

Kenneth Lavíll , originario de Veracruz , México

, originario de , México Alejandro Aramburú , de Lima , Perú

, de , Perú Kauê Penna , de São João de Meriti , Brasil

, de , Brasil Gabi Bermúdez , de San Juan , Puerto Rico

, de , Puerto Rico Drew Venegas, de Los Ángeles, Estados Unidos.

El grupo describe su unión como un proceso de origami, donde cada doblez simboliza las diversas experiencias y tradiciones que comparten, un concepto que inspira su nuevo sencillo, titulado "Origami", que lanzan en colaboración con la banda japonesa &TEAM. Kenneth destaca la importancia de esta fusión cultural: "Es muy bonito porque tenemos la oportunidad de compartir un poco de nuestras culturas, de nuestra música, de nuestras personalidades, ya no solo con nuestros países, sino con el mundo".

Santos Bravos fusiona pop latino con ritmos urbanos, sumando coreografías inspiradas en el K-pop. Esta diversidad se refleja en su reciente colaboración, buscando alcanzar públicos más amplios. KauÊ señala que, como grupo de pop latino, es fundamental que su música y cultura se escuchen cada vez más lejos: "Tener una colaboración con &TEAM representa para nosotros cuánto las personas, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, nos están ahora escuchando".

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Gabi añade que esta mezcla de influencias les permite integrar múltiples perspectivas en una misma composición. "Tener muchas culturas, muchos puntos de vista dentro de una canción... esto es 'Origami', y tiene un poquito de la cultura mexicana, mucho de la cultura latina y también tiene mucho de la cultura japonesa. La pluralidad es algo muy importante para nosotros y para nuestro arte".

A poco más de un año de su formación, tras participar en el reality HYBE Latin, los integrantes expresan su agradecimiento hacia el público que los ha apoyado desde el lanzamiento de su primer sencillo, "0%". Alejandro menciona: "'Origami' es nuestro comeback y una cosa que nos gusta es cuando decimos: 'caigo del tatami', que es una superficie para evitar que te duela cuando te caigas. Nuestra audiencia es eso, la que nos soporta".