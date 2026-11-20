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La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó el jueves a la capital mexicana tras concluir su visita de trabajo a Shenzhen, China, donde participó en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre su arribo en el vuelo CZ8031, procedente de Shenzhen, y agradeció a la tripulación por su apoyo durante el vuelo. Durante su estancia en China, Sheinbaum llevó a cabo una serie de encuentros bilaterales con varios líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de China, Xi Jinping.

Además de sus reuniones, la presidenta mexicana participó activamente en los debates y actividades de la cumbre, donde abordó la necesidad de fomentar la cooperación y el desarrollo económico entre las naciones participantes. Estos diálogos fueron fundamentales para tratar temas de interés mutuo y fortalecer las relaciones económicas en la región Asia-Pacífico.

La Cumbre de Líderes Económicos del APEC se enfoca en facilitar el comercio y la inversión entre los países miembros, así como en abordar desafíos económicos a nivel global. La participación de Sheinbaum en este foro resalta el compromiso de México en buscar oportunidades de colaboración y crecimiento conjunto con otras economías del continente.

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El regreso de la presidenta a la Ciudad de México marca un nuevo capítulo en sus esfuerzos por establecer lazos más fuertes en el ámbito económico global, así como en la promoción de la cooperación internacional. La dinámica generada durante estos encuentros podrá influir en políticas y proyectos que beneficiarán a la capital mexicana y al país en su conjunto.