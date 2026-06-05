Florentino Pérez enfrenta primera elección en 20 años en Real Madrid

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BARCELONA (AP) — Por primera vez en 20 años, el reinado de Florentino Pérez en el Real Madrid será desafiado en las urnas.

El club de fútbol más valioso y más exitoso del mundo realiza elecciones el domingo.

Pérez, el ejecutivo de 79 años que durante las últimas dos décadas y media ha convertido al Madrid en la potencia global a batir, se enfrentará a un rival emergente que tiene la mitad de su edad y que está haciendo grandes promesas para convencer a los 98.000 socios del club de que consideren un cambio.

Enrique Riquelme, de 37 años, todavía era un niño cuando Pérez asumió por primera vez. Siguió siendo un desconocido para la mayoría de los aficionados del Madrid hasta que dio un paso al frente como candidato rival después de que el presidente en funciones convocara elecciones anticipadas el mes pasado, en una conferencia de prensa dominada por las afirmaciones de Pérez de que los medios españoles habían orquestado una "campaña organizada" para sacarlo del cargo.

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¿Por qué me quieren matar? ¿Porque haya unos niños diciendo que se quieren presentar? Que se presenten, me gustaría que se presentasen todos", dijo un Pérez, visiblemente alterado, a los periodistas el 12 de mayo.

Riquelme, un ejecutivo del sector de energías renovables, ha logrado sorprendentemente articular una amenaza creíble. Eso se debe al respaldo de exjugadores del Madrid como Raúl González y a prometer fichajes enormes —y, posiblemente, poco realistas— como Erling Haaland, la estrella del Manchester City.

Riquelme tiene los nombres, pero ¿tiene el peso?

Riquelme recibió un gran impulso cuando Raúl, dueño del récord de más partidos disputados con el club, el exarquero Iker Casillas y el exdefensor Fernando Hierro se sumaron a su campaña.

Raúl sería el director deportivo de Riquelme, un cargo que ahora no existe, mientras que Hierro supervisaría la cantera. El papel exacto de Casillas no quedó definido.

Riquelme también manifestó que quería fichar al mediocampista español Rodri Hernández, a quien le queda un año de contrato con el City.

Pero el gran anzuelo que Riquelme ofreció a los votantes esta semana —su afirmación de que "Haaland quiere venir a Madrid"— llevó al City a descartar cualquier posibilidad de negociar la venta de su máximo goleador, que tiene contrato hasta 2034.

Eso no impidió que Riquelme fuera a la cadena estatal española TVE y redoblara su promesa.

"Tiene una cláusula y yo voy a hacer todo lo posible y digo con total rotundidad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid", dijo.

Luego fue el turno del entorno de Haaland de desmentirlo.

La agente de Haaland, Rafaela Pimenta, le dijo a AP en un breve comunicado el viernes: "Todo muy entretenido, pero no es cierto. Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Madrid".

"Es un farol", disparó Pérez. "Lo han desmentido todos".

Pérez, el mandamás

Para no quedarse atrás, Pérez dijo el jueves que la próxima semana —después de la elección— anunciaría "el fichaje más caro de la historia" del Real Madrid", valorado, según él, en al menos 150 millones de euros (173 millones de dólares).

Sabe un par de cosas sobre prometer fichajes aparentemente imposibles y luego hacerlos realidad. Ganó sus primeras elecciones en 2000 cuando juró que ficharía a Luis Figo, el entonces delantero del Barcelona. Y lo hizo.

Ahora, Pérez ha prometido traer de vuelta a José Mourinho, técnico del Madrid entre 2010 y 2013, y fichar a Ibrahima Konaté, defensor de Liverpool, como agente libre, y al lateral Denzel Dumfries del Inter de Milán, si se le conceden otros cuatro años.

Aunque es poco probable que esos nombres entusiasmen a todos los socios del Madrid —el estilo frontal de Mourinho dejó dividida a la afición—, las promesas de Pérez sí tienen el valor de ser completamente creíbles.

Además de Figo, ha cumplido de forma constante con sus objetivos de mercado, desde Zinedine Zidane y David Beckham, hasta Cristiano Ronaldo y, más recientemente, tras años de intentarlo, Kylian Mbappé.

Y, independientemente de sus planes, el historial de éxitos de Pérez es su mejor argumento.

En sus dos etapas, de 2000 a 2006 y de 2009 hasta ahora, el Madrid ha ganado siete de su colección récord de 15 Copas de Europa, además de una larga lista de otros títulos, incluidos siete campeonatos de La Liga y tres Copas del Rey.

Todo eso ha sido impulsado por unas finanzas saludables, al tiempo que el club se transformaba en una marca global bajo Pérez, quien también dirige una importante constructora internacional: el Madrid ha encabezado la Forbes Money League de los clubes de fútbol más valiosos del mundo durante cinco temporadas consecutivas.

Pero Pérez también tiene puntos débiles

El proyecto de la Superliga de Pérez, concebido para transformar el fútbol europeo y reemplazar la Liga de Campeones de la UEFA por una competición gestionada por los clubes, fracasó ante la reacción en contra de algunos aficionados, muchos clubes más pequeños y la UEFA.

Y hasta ahora su apuesta por Mbappé no ha dado resultado. En las dos temporadas del astro en el Madrid, el club no ha ganado títulos importantes, mientras que Pérez se ha separado de tres entrenadores: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Riquelme también apunta contra la idea que Pérez planteó el año pasado de vender el 10% del club a inversores privados, una medida que rompería con 124 años del modelo de propiedad de los socios.

Pérez se presentó sin oposición cuando debían celebrarse elecciones en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. Su mandato más reciente estaba previsto que expirara en 2029.

Riquelme ha reiterado quejas previas de que los cambios que la directiva de Pérez hizo a los estatutos del club en 2012 dificultaron que los socios pudieran presentarse a la candidatura a la presidencia.

Desde entonces, un candidato a la presidencia debe ser socio del club durante 20 años y contar con avales equivalentes al 15% del presupuesto del club.

"Después de 20 años se va a poder votar", declaró Riquelme. "No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy"

Pérez dimitió en 2006 tras una mala temporada, pero regresó al poder en 2009.