Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU

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CIUDAD VALLES. Presión de Estados Unidos de América podría ser la causa por la que el Gobierno mexicano sigue manteniendo la política del fracking dentro del Plan Estratégico de Pemex, de acuerdo con el activista, Rogel del Rosal Valladares.

Presión de Estados Unidos en la política de fracking

El activista y miembro de la Contraloría del Agua en Xilitla explicó que las regiones de Texas y Tamaulipas, así como la región Huasteca pertenecen a la misma cuenca de hidrocarburos y que el hecho de que el Plan Estratégico de Pemex para explorar mediante fractura hidráulica la región, puede ser una presión de empresas del ramo al Gobierno estadounidense y, a su vez de éste al Gobierno de México.

Posible acción legislativa para frenar el fracking

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Refirió que conformar un documento que resida en el Legislativo mexicano podrá hacer que se desista de la idea de continuar con la exploración local del fracking.