Muere Duncan Sheik, cantante de "Barely Breathing"

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Duncan Sheik, cantautor estadounidense conocido por su éxito "Barely Breathing" y por su trabajo en el musical de Broadway "Spring Awakening", murió a los 56 años, de acuerdo con información oficial publicada en las redes sociales del artista.

El mensaje informó que su fallecimiento ocurrió este jueves y destacó su influencia tanto en la música como en el teatro.

"El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro", señala parte de la publicación, que también reconoce el impacto de su obra y la huella que dejó en el ámbito cultural.

El mensaje también recordó a Duncan como padre, esposo, hermano y amigo, y resaltó su ingenio, inteligencia y calidad humana. Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.

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De acuerdo con fuentes con conocimiento directo citadas por TMZ, el cantautor había estado recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva York a principios de esta semana.

Duncan Sheik y el éxito de "Barely Breathing"

Duncan Sheik comenzó su carrera musical en 1996, con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, el disco obtuvo la certificación de oro en Estados Unidos, mientras que "Barely Breathing", su sencillo más reconocido, se convirtió en un éxito pop-rock y le consiguió una nominación al Grammy.

Aunque posteriormente publicó otros trabajos discográficos, ninguno consiguió el mismo impacto comercial que su debut. Paralelamente, Sheik desarrolló una importante trayectoria en el teatro musical, particularmente a través de su colaboración con el dramaturgo y letrista Steven Sater.

Trayectoria y reconocimientos en teatro musical

Ambos trabajaron durante ocho años en "Spring Awakening", musical de rock que llegó a Broadway y se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la carrera de Sheik.

Por este espectáculo, el músico obtuvo dos premios Tony, en las categorías de Mejor Orquestación y Mejor Banda Sonora Original. Además, recibió un Grammy al Mejor Álbum de Musical.

"Spring Awakening" también impulsó las carreras de Lea Michele y Jonathan Groff, quienes posteriormente alcanzaron gran popularidad por su participación en la serie "Glee".

Duncan Sheik tenía previsto estrenar próximamente su nuevo espectáculo, "Memorias de un caballero enamorado", que comenzaría sus funciones previas la próxima semana.