Yahir sorprendido al recibir dinero en regalos virtuales

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Yahir ya retomó su vida cotidiana y, ahora que reanudará sus planes en la música, busca generar más contenido y estar más activo en sus redes sociales, incluidas aquellas que no usaba con tanta frecuencia, como es el caso de TikTok.

Yahir descubre que regalos virtuales en TikTok representan dinero

De hecho, el cantante se llevó una gran sorpresa al enterarse que los "regalos virtuales" que estaba recibiendo eran, en realidad, dinero.

Su permanencia en "La casa de los famosos México" se prolongó a 68 días, le faltaron sólo tres para llegar a la final de la competencia, pero eso no impidió que se convirtiera en uno de los participantes más queridos y reconocidos por el público, a tal grado que, hoy lo llaman "el rey sin corona".

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Desde su salida del reality, el cantante sonorense se ha mostrado conmovido por todas las muestras de cariño que ha recibido, afecto que él considera que se ganó por mantenerse fiel a sus convicciones y evitar, a costa de todo, los enfrentamientos dentro de la casa.

Reacciones y descubrimiento durante transmisión en vivo

Y, ayer -martes 6 de octubre- descubrió que todo ese reconocimiento que ha obtenido no se resume sólo en nuevos seguidores en sus redes, tampoco se limita a mensajes de cariño, sino también en obsequios que van más allá que detalles pequeños; nos referimos a dinero.

Fue, durante una transmisión en TikTok, plataforma de la que desconoce algunas herramientas y para qué fueron hechas, cuando le llamó la atención recibir "regalos virtuales", por lo que cuestionó a la persona con la que estaba realizando el en vivo acerca de qué era lo que eso significaba.

Al principio creyó que se trataban de simples emoticones, que detonaban el cariño de sus fans, lo que le pareció un lindo gesto, pero al escuchar que, en realidad, no eran sólo emojis, sino que se trataba de dinero, el cual se acumula en su perfil de TikTok y que puede retirar de su cuenta más tarde, el cantante quedó estupefacto.

"¿Esta música te la mandan de regalo?", preguntó.

"Son regalitos que te están mandando", contestó el influencer con el que charlaba.

"Qué chido", contestó el cantante.

"Es dinero", explicó su receptor.

A lo que Yahir contestó:

"¡Ah! ¡¿dinero?!, ¿por qué me mandan dinero?, ¿por qué?, no, no me manden dinero, dijo apenado.

"Es la forma de darse cariño aquí", le explicó el tiktokero.

Fue entonces que Yahir bromeó:

"Oye, hubiera hecho TikToks antes, wey, no sabía".