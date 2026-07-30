Uso de vapeador habría causado muerte a hijo de Aylín Mujica

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Osamu Menéndez, el papá de Mauro, hijo también de la actriz Aylín Mujica, piensa que el vapeador tuvo la culpa de la muerte de su hijo, el músico habló de ello a unos días de que el joven de 33 años perdiera la vida tras ser llevado al hospital.

Osamu Menéndez culpa vapeador en muerte de Mauro

Osamu contó en una entrevista con el periodista Erwin Pérez el difícil momento que atraviesa por la pérdida de su hijo, confesó que cuando lo vio le reclamó por haber sido irresponsable; Osamu y Aylín acudieron a una morgue a reconocer el cuerpo de su hijo, después de que éste fuera llevado al hospital tras padecer neumonía.

La actriz detalló en el programa "La Mesa Caliente" que su hijo padecía esta enfermedad cuando viajó a la isla caribeña de Barbados. Una amiga de Mauro le llamó para decirle que había convulsionado mientras jugaban al futbol en la playa.

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Detalles del caso y traslado a Barbados

Mujica logró establecer una videollamada cuando estaban trasladando a su hijo en una ambulancia. Los médicos le detectaron un coágulo en el pulmón y el corazón e intentaron revivirlo múltiples veces sin éxito.

Mauro se desempeñaba como DJ y productor bajo el nombre artístico de MAAHEZ.

- El papá de Mauro culpa al vapeador de la muerte de su hijo

Para Osamu Menéndez, el que su hijo Mauro utilizara vapeador fue mortal, en la charla con Erwin externó su sentir con respecto a esta práctica que consiste en vapear (inhalar y exhalar un aerosol) a través de un aparato con batería que calienta un líquido especial para transformarlo en aerosol.

El líquido suele tener nicotina, saborizantes dulces o de frutas, y químicos, no quema tabaco como el cigarro común, pero introduce sustancias extrañas directo al cuerpo.

"Yo sé que una de las cosas que le debe de haber provocado la neumonía, es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, el vape, eso, ¡no fumen eso, de verdad no fumen eso!, yo sé que eso fue lo que lo mató a él", expresó.

A pesar del dolor, Osamu Menéndez desea recobrar las ganas de vivir por sus otros dos hijos, Adri y Oliver, aunque admite que le va a costar mucho trabajo.

"No creo que yo vaya a poder ser la misma persona en algún momento, no creo que pueda volver a ser feliz plenamente, pero trataré y haré mi mayor esfuerzo reintegrándome a todo lo que siempre he hecho y a poder hablar con mis amigos y por tener una vida normal. Ha sido superfuerte esto", reconoció visiblemente afectado.

Aylín y Osamu se trasladaron a Barbados para iniciar los trámites de repatriación de los restos de su hijo a Miami, donde reside la actriz; la voluntad de su hijo era ser cremado, por lo que se trasladarán las cenizas.