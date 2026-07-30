Senadores del PT buscan prohibir TikTok a menores

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Senadores del Partido del Trabajo se pronunciaron por prohibir que menores de edad accedan a plataformas digitales de videos cortos como TikTok y otras al argumentar que afectan su salud mental y emocional.

Ante ello pidieron a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advertir sobre los riesgos del uso excesivo de aparatos electrónicos y el consumo de videos cortos en plataformas digitales.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez también solicitaron a la SEP reforzar los programas de educación para la salud y ciudadanía digital en las escuelas de educación básica.

Lo anterior para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos, el cuidado de la salud visual y la prevención de la dependencia a las pantallas.

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En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se advierte que el uso intensivo de redes sociales y plataformas de videos cortos puede afectar la concentración, la memoria, el aprendizaje y el descanso de niñas, niños y adolescentes, al generar una estimulación constante del sistema de recompensa del cerebro.

"Proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida que exige la participación de las instituciones y de la sociedad; por ello es necesario impulsar acciones que contribuyan a la prevención, la concientización y la construcción de entornos digitales que favorezcan el desarrollo integral de las nuevas generaciones", señalaron las y el legislador.

De acuerdo con una investigación de la escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California, el 75% de las y los adolescentes mexicanos utiliza el teléfono celular de manera permanente, mientras que la mitad responde de inmediato a mensajes o notificaciones y más de una tercera parte interrumpe su descanso nocturno para revisar sus dispositivos, conductas que incrementan el riesgo de dependencia tecnológica.

La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), revela que el 83% de niñas, niños y adolescentes usa internet a través de un dispositivo electrónico.

Los senadores del PT alertaron que el consumo excesivo de contenidos digitales puede derivar en ansiedad, aislamiento, depresión, pérdida de motivación e incluso pensamientos suicidas, especialmente entre adolescentes con mayor vulnerabilidad para regular su atención y autocontrol.

"El consumo excesivo de videos cortos representa un desafío que merece ser atendido debido a las posibles repercusiones que puede generar en la salud mental, el desarrollo cognitivo y el bienestar integral de las y los adolescentes; por ello resulta indispensable fortalecer las acciones de información y concientización", enfatizaron.