Taxistas vuelven a protestar en la SCT contra "piratas"

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Un grupo de alrededor de 20 taxistas se manifestó este martes frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Prolongación Muñoz, para exigir una respuesta a sus reclamos contra las acciones implementadas por la dependencia estatal, particularmente por la presencia de unidades que operan mediante aplicaciones y que el gremio identifica como "pirataje".

Los inconformes colocaron lonas y pancartas en el exterior de las oficinas de la SCT y señalaron que, pese a los intentos de establecer diálogo con la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, no han obtenido respuestas que atiendan sus principales demandas. Por ello, optaron nuevamente por realizar una movilización para presionar a las autoridades estatales.

La protesta provocó el cierre de una de las laterales ubicadas junto a las instalaciones de la Secretaría, lo que generó afectaciones a la circulación en ese tramo de Prolongación Muñoz. Sin embargo, los manifestantes no bloquearon en su totalidad la avenida, por lo que el tránsito permaneció abierto en los carriles principales.

Los taxistas insistieron en que requieren definiciones concretas por parte de la SCT respecto a la operación de vehículos que, según su postura, prestan el servicio de transporte sin cumplir con las mismas condiciones que enfrenta el gremio concesionado. La falta de acuerdos, señalaron, mantiene abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.

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Además, ante la posibilidad de que la titular de la SCT sea convocada el próximo 15 de octubre a comparecer ante el Congreso del Estado, los inconformes advirtieron que podrían trasladar su protesta al recinto legislativo para plantear directamente sus reclamos, en caso de que no sean atendidas sus demandas por la dependencia estatal.