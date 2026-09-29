logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"Olga Sana" enfrenta nuevamente el cáncer de mama

Salazar agradece el apoyo de FUCAM, médicos y seguidores para afrontar esta etapa.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 12:51 p.m.
A
Olga Sana enfrenta nuevamente el cáncer de mama
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bettyna Salazar, actriz y comediante conocida por su personaje de "Olga Sana", reveló que nuevamente fue diagnosticada con cáncer de mama, 11 años después de haber enfrentado por primera vez esta enfermedad.

      La intérprete dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, después de someterse a una biopsia por un nódulo detectado en su seno izquierdo. El resultado confirmó la presencia de cáncer, aunque la comediante destacó que la enfermedad fue detectada a tiempo.

      "Chamacos y medios de comunicación: el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo", compartió en un comunicado.

      Ante esta situación, "Olga Sana" se someterá nuevamente a una mastectomía, la comediante aseguró sentirse con fuerza y confianza para enfrentar este nuevo proceso médico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo", expresó.

      Salazar también agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de sus seguidores, a quienes aseguró que cuenta con mucha fe y ánimo para afrontar esta nueva etapa.

      "Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan", señaló.

      La actriz explicó que informará a sus seguidores cuando tenga definida la fecha de la cirugía y que los mantendrá al tanto de su proceso.

      "Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompañarme una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza", escribió.

      La comediante también expresó su agradecimiento a FUCAM, al voluntariado y a sus médicos por el acompañamiento que ha recibido durante este proceso.

      "Tendrán 'Olga Sana' para mucho, mucho tiempo", aseguró.

      Hace 11 años, Bettyna Salazar atravesó por primera vez un diagnóstico de cáncer de mama, experiencia que compartió públicamente y que posteriormente la llevó a involucrarse en campañas relacionadas con la detección oportuna y la autoexploración.

      Bettyna Salazar confirma nuevo diagnóstico de cáncer de mama

      "Olga Sana" es el personaje que le dio gran popularidad a Bettyna Salazar, actriz y comediante originaria de Veracruz. Antes de dedicarse a la comedia, trabajó durante varios años como modelo y edecán dentro de la industria automotriz.

      Su carrera en televisión creció con sus participaciones en diferentes proyectos de Televisa, entre ellos "Sabadazo", programa en el que conquistó al público con su personaje de "Olga Sana".

      Salazar también ha apoyado iniciativas de FUCAM, organización enfocada en la prevención, detección y atención del cáncer de mama.

      Próxima mastectomía y apoyo institucional en la lucha contra el cáncer

      Ahora, la comediante enfrenta nuevamente un proceso contra el cáncer de mama y ha decidido compartir parte de esta experiencia con sus seguidores, haciendo énfasis en la importancia de la detección temprana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Olga Sana enfrenta nuevamente el cáncer de mama
      Olga Sana enfrenta nuevamente el cáncer de mama

      "Olga Sana" enfrenta nuevamente el cáncer de mama

      SLP

      El Universal

      Salazar agradece el apoyo de FUCAM, médicos y seguidores para afrontar esta etapa.

      Entre éxitos y polémicas, Ninel Conde llega a los 50 años
      Entre éxitos y polémicas, Ninel Conde llega a los 50 años

      Entre éxitos y polémicas, Ninel Conde llega a los 50 años

      SLP

      El Universal

      La actriz y cantante ha sido reconocida con premios y nominaciones

      ¿Dónde cantará Luis Miguel en 2027?
      ¿Dónde cantará Luis Miguel en 2027?

      ¿Dónde cantará Luis Miguel en 2027?

      SLP

      Pulso Online

      El cantante prepara una gira mundial con Fenix Entertainment.

      Aarón Mercury acusa a Naim Darrechi de agredirlo en fiesta de Abelito
      Aarón Mercury acusa a Naim Darrechi de agredirlo en fiesta de Abelito

      Aarón Mercury acusa a Naim Darrechi de agredirlo en fiesta de Abelito

      SLP

      Pulso Online

      El creador de contenido rechazó que el altercado fuera un montaje