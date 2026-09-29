"Olga Sana" enfrenta nuevamente el cáncer de mama

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Bettyna Salazar, actriz y comediante conocida por su personaje de "Olga Sana", reveló que nuevamente fue diagnosticada con cáncer de mama, 11 años después de haber enfrentado por primera vez esta enfermedad.

La intérprete dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, después de someterse a una biopsia por un nódulo detectado en su seno izquierdo. El resultado confirmó la presencia de cáncer, aunque la comediante destacó que la enfermedad fue detectada a tiempo.

"Chamacos y medios de comunicación: el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo", compartió en un comunicado.

Ante esta situación, "Olga Sana" se someterá nuevamente a una mastectomía, la comediante aseguró sentirse con fuerza y confianza para enfrentar este nuevo proceso médico.

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"Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo", expresó.

Salazar también agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de sus seguidores, a quienes aseguró que cuenta con mucha fe y ánimo para afrontar esta nueva etapa.

"Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan", señaló.

La actriz explicó que informará a sus seguidores cuando tenga definida la fecha de la cirugía y que los mantendrá al tanto de su proceso.

"Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompañarme una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza", escribió.

La comediante también expresó su agradecimiento a FUCAM, al voluntariado y a sus médicos por el acompañamiento que ha recibido durante este proceso.

"Tendrán 'Olga Sana' para mucho, mucho tiempo", aseguró.

Hace 11 años, Bettyna Salazar atravesó por primera vez un diagnóstico de cáncer de mama, experiencia que compartió públicamente y que posteriormente la llevó a involucrarse en campañas relacionadas con la detección oportuna y la autoexploración.

Bettyna Salazar confirma nuevo diagnóstico de cáncer de mama

"Olga Sana" es el personaje que le dio gran popularidad a Bettyna Salazar, actriz y comediante originaria de Veracruz. Antes de dedicarse a la comedia, trabajó durante varios años como modelo y edecán dentro de la industria automotriz.

Su carrera en televisión creció con sus participaciones en diferentes proyectos de Televisa, entre ellos "Sabadazo", programa en el que conquistó al público con su personaje de "Olga Sana".

Salazar también ha apoyado iniciativas de FUCAM, organización enfocada en la prevención, detección y atención del cáncer de mama.

Próxima mastectomía y apoyo institucional en la lucha contra el cáncer

Ahora, la comediante enfrenta nuevamente un proceso contra el cáncer de mama y ha decidido compartir parte de esta experiencia con sus seguidores, haciendo énfasis en la importancia de la detección temprana.