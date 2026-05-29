Muere Rafael Campos, guionista clave de María de Todos los Ángeles

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- La actriz

está de luto por la

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, escritor y creativo que aportó su talento en la elaboración dede comedia para proyectos como "María de Todos los Ángeles" y otras exitosas producciones de la televisión mexicana.Campos fue unadetrás de cámaras durante la época en que personajes emblemáticos como "" y "" alcanzaron gran popularidad entre el público. Su trabajo contribuyó al auge de la comedia mexicana en televisión.Además de su labor como, Rafael Campos también destacó comode temas musicales y cortinillas utilizadas en programas como "Muero por Marilú" y "Hazme reír", así como en cápsulas de humor para coberturas internacionales deen Sudáfrica, China y Tokio.Fuera de la pantalla, era considerado el "", cómplice creativo yde, quien tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento compartió un emotivoen redes sociales."No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en. Gracias Rafita: por tantosque viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la: "María de Todos los Ángeles", "Muero por Marilú", "Hazme reír", cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo, etcétera", escribió la actriz.Escalante también agradeció lasque Campos dejó en suy profesional."Gracias por todas lasque nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas, por ser mi granen la escritura de letras, por regalarme tantas buenas ideas", añadió.La actriz destacó además el papel que Rafael Campos tuvo comode su familia."Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por serde mis hijos y mi buen, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi. Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos.no será la misma, definitivamente no", expresó.Finalmente,aseguró que elde Rafael Campos permanecerá vivo a través de lay la creatividad que compartió con quienes lo rodearon."Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la, tu mejor, estaremos honrando tu. Vete en paz, Rafita, que lo diste todo y más. Estaré eternamente agradecida por tu amistad", concluyó.¿Quién era Rafael Campos?Rafael Campos fue unadetrás de varias de las producciones de comedia mexicana más populares de la televisión, especialmente en proyectos encabezados por, donde participó como escritor y creativo. Su trabajo estuvo ligado al éxito de personajes entrañables como "" y "", que alcanzaron gran popularidad gracias a programas como "María de Todos los Ángeles".Además de colaborar en la creación dede humor, Campos destacó por su faceta musical. Fuede temas, cortinillas y piezas sonoras utilizadas en distintas emisiones televisivas, entre ellas "Muero por Marilú" y "Hazme reír", así como cápsulas especiales de comedia realizadas porpara coberturas internacionales en ciudades como Pekín, Sudáfrica y Tokio. También creó el himno oficial de la Universidad deOriginario de, Veracruz, Rafael Campos mantuvo una estrecha relación con la vida cultural y académica de su estado. Se desempeñó como, dejando una huella importante en el ámbito artístico local, especialmente en la música y las letras.