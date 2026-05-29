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Preparan control sanitario para el turismo mundialista

La GCE y GN también acordaron aumentar su presencia en carretera federal 57

Por Rubén Pacheco

Mayo 29, 2026 02:42 p.m.
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Preparan control sanitario para el turismo mundialista
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      En caso de no recibir los protocolos sanitarios para los extranjeros que visiten el estado como parte del mundial de fútbol 2026, los Servicios de Salud de San Luis Potosí actuarán aplicando un control sanitario, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Después de tomar protesta a dos secretarios en Palacio de Gobierno del Estado, reconoció que lo ideal es tener los lineamientos de la federación, a fin de homologar los criterios con el resto de los estados del país.

      Subrayó que, en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad celebrada este jueves en Ciudad Valles, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE) acordó con la Guardia Nacional (GN), generar una presencia constante en la carretera federal 57.

      Es decir, la corporación estatal aumentará los recorridos hacia San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato; y hacia Doctor Arroyo, en el estado de Nuevo León, complementó.

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      Explicó que la medida busca evitar cualquier incidente o hecho delictivo para los miles de turistas o aficionados que transiten a las ciudades sedes del mundial: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

      "Por supuesto que debe de haber un control sanitario. Ese tiene que generarse sí o sí. Sin embargo, estamos esperando que la federación nos indique para poder homologar esta circunstancia al resto del país", remató.

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